Autentyczność, siła i trochę czułości – to znajdziecie w cyklu „Perfekcyjnie NIEidealna”, gdzie Michalina Grzesiak rozmawia z kobietami, które nie boją się mówić wprost. Pierwszy odcinek? Paulina Mikuła i historia o rozpadzie związku, terapii i stawianiu siebie na pierwszym miejscu.

Macie dość udawania, że wszystko zawsze gra? Że musicie być idealne, perfekcyjne, uśmiechnięte i zgodne z cudzymi oczekiwaniami? Cykl „Perfekcyjnie NIEidealna” to przestrzeń, gdzie można odetchnąć. Bez filtra, bez masek, bez pudrowania trudnych tematów. Michalina Grzesiak, znana z bloga „Krystyno, nie denerwuj matki”, zaprasza do rozmów psycholożki, mentorki, ekspertki i kobiety, które postanowiły żyć po swojemu. I opowiadają o tym szczerze.

Pierwszy odcinek: Paulina Mikuła – o terapii, rozstaniu i nowym początku

Na start Michalina zaprosiła Paulinę Mikułę – znaną twórczynię internetową, edukatorkę językową, a ostatnio także wokalistkę. Paulina opowiada o trudnym etapie w swoim życiu: załamaniu nerwowym, zakończeniu wieloletniego związku i intensywnej pracy nad sobą. Bez dramatyzowania, ale też bez uciekania od tego, co trudne. Mówi wprost, jak ważna była dla niej terapia, jak nauczyła się słuchać siebie i… że czasem trzeba „opłakać” starą wersję siebie, by móc zacząć od nowa.

W rozmowie pojawia się też ważny wątek presji. Paulina mówi o tym, jak trudno było jej pozwolić sobie na słabość, jak długo próbowała spełniać oczekiwania otoczenia i jak wyzwalające było powiedzenie sobie: „Nie muszę”. Nie muszę być najlepsza, najbardziej lubiana, idealna. Wystarczy, że jestem. Taka, jaka jestem. I to jest ok.

Gdzie oglądać program „Perfekcyjnie nieidealna"?

Cały pierwszy odcinek z Pauliną Mikułą znajdziecie na nowym kanale YouTube. Jeśli chcecie usłyszeć historie, które poruszają, ale też podnoszą na duchu. Zajrzyjcie koniecznie.