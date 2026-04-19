Zdrada to jedna z największych pułapek, na które narażona jest relacja. To trudne doświadczenie, które wystawia związek na ogromny kryzys. Wtedy pojawia się wiele pytań: czy zdradę można wybaczyć? Czy da się zapomnieć? Czy zdrada może być nie tylko fizyczna, ale też emocjonalna? Na te i wiele innych pytań odpowiada Natalia Tur, mediatorka rodzinna, która jest gościnią Michaliny Grzesiak w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

Czy zdrada jest tylko fizyczna i czy da się zapomnieć?

Romans nie musi kończyć się w łóżku. To może być bliskość emocjonalna, która sprawia, że czujemy się lepiej z inną osobą niż z partnerem. Czym dokładnie może być zdrada zdaniem mediatorki?

Jest tajemnica, że my ukrywamy pewną rzecz. Druga sprawa - bliskość emocjonalna. (...) A trzecia rzecz, jest napięcie erotyczne, ale ono wcale nie musi kończyć się łóżkiem. Wystarczy, że spojrzę na ciebie... Nawet w pracy możesz mieć romans, że jest jakiś chłopak/dziewczyna, że na kawie rozmawiacie, jak tam w twoim życiu jest, że się sobie podobacie i wcale nie idziecie nawet na randkę, ale jest to takie coś - tłumaczy Natalia Tur.

W tym momencie warto się przyjrzeć swojej relacji. Jeżeli istnieje jakakolwiek pokusa, czujemy się lepiej z kimś innym, to być może w związku brakuje nam czegoś. Często jest to oznaka lęku przed bliskością, gdy uciekawy od partnera np. w świat fantazji. Warto nad tym pracować, bo z doświadczenia zdrady można wyjść silniejszym.

Z wybaczeniem jest tak jak z miłością. To nie jest żadne uczucie, to jest decyzja. Miłość to jest decyzja - postanawiam, że cię kocham, że chcę z tobą być. Że my codziennie, każdego dnia budzimy się i postanawiamy: chcę być z tym człowiekiem, kocham tego człowieka. (...) Tak samo jest z wybaczenie, że ja decyduję, że ja wybaczam.

Wybaczenie, wybaczeniem, ale czy zdradę da się zapomnieć?

Natalia Tur w podcaście "Perfekcyjnie NIEidealna"

