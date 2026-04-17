Pytanie, dlaczego ludzie się zdradzają, zadajemy sobie od zarania dziejów. Szczególnie wtedy, gdy sami padamy ofiarami skoków w bok. Michalina Grzesiak postanowiła zadać to pytanie swojej rozmówczyni w podcaście "Perfekcyjnie NIEidealna". Natalia Tur opowiedziała o tym, skąd tak naprawdę bierze się chęć do zdrady i że nie ma to nic wspólnego z brakiem zainteresowania aktualnym partnerem lub też atrakcyjnością tej trzeciej osoby.

Czy zdradę można wybaczyć?

Potrzeba zdrady jest utkwiona głęboko w nas samych. Łączy się ze zmęczeniem rolą, którą pełnimy w życiu - tym, że tkwimy jako żona, matka, partnerka, pracownica i przestajemy czuć radość z życia.

Romans to wiesz - budzi się ta nasza wewnętrzna dziewczyna, wewnętrzny chłopak. (...) Lekkość, witalność, ktoś się śmieje z moich żartów, ktoś dostrzega mnie, ktoś się mną interesuje... Więc zła wiadomość dla osób, które pełnią rolę kochanek i kochanków - niestety to nie chodzi o was. Osoby, które zdradzają, nie zakochują się w tych osobach, one się zakochują w wersji siebie, którą ujawniają - tłumaczy Natalia Tur.

Mediatorka wspomina, że każdy związek zaczyna się od chemii, od ekscytacji nowością, motyli w brzuchu... I jej zdaniem wtedy widzimy projekcję siebie, a nie siebie dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. I tu warto sobie zadać pytanie, kto odpowiada za zdradę i czy na pewno w stu procentach jest to osoba zdradzająca?

Jestem za tym, żeby myśleć o zdradzie jako o czymś, co się dzieje w dynamice związku. Tu nie ma winnych i niewinnych - podkreśla mediatorka.

A gdy już dojdzie do zdrady, czy istnieje sposób, żeby ten związek odbudować? Tu istotne jest dopuszczenie tego, że związek ostatecznie się zakończył i zaczynamy wszystko od nowa.

Po pierwsze, osoba, która zdradziła, bierze za to odpowiedzialność, czyli mówi: sorry, to był błąd, przepraszam i nie będę tego robić więcej, żeby ta druga osoba mogła poczuć skruchę, ale ta druga osoba musi wybaczyć. Oczywiście to się nie dzieje na początku, bo to też jest cały proces żałoby, bo to jest straszne doświadczenie, jak się dowiadujesz, że ktoś cię zdradził - wyjaśnia Natalia Tur.

Warto spojrzeć na zdradę jako na coś, co dzieje się w związku.

"Perfekcyjnie NIEidealna": z Natalią Tur o zdradach

Cały nowy odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna", w którym Michalina Grzesiak rozmawia z Natalią Tur, jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Panie porozmawiały o zdradzie, ale też o tym, czy warto tkwić w związku tylko dla dzieci oraz innych aspektach związków, z którymi mierzymy się na co dzień. Wiesz, że w relacji jest nawet miejsce na nienawiść? Jeśli nie, koniecznie włącz odcinek naszego podcastu.

