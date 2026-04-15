Podcast "Perfekcyjnie NIEidealna" to szczere rozmowy, które Michalina Grzesiak przeprowadza z inspirującymi kobietami. Dotyczą tego, co bliskie nam wszystkim - kariery, mody, zdrowia, ale też... relacji, a nawet zdrad. To właśnie tematy związkowe są brane na tapet w nowym odcinku podcastu, w którym gościnią jest Natalia Tur, mediatorka rodzinna i autorka książek o dobrym związku oraz rozstaniu. Co dokładnie zdradziła nam o relacjach?

Mediatorka rodzinna Natalia Tur w podcaście "Perfekcyjnie NIEidealna"

Wiele mówi się o terapiach par, psychologach, seksuologach, ale niewiele wiemy o istnieniu takich osób jak mediatorzy. Czym dokładnie się zajmują i jak mogą wpłynąć na nasze relacje?

Mediator to jest ktoś, kto wchodzi do pokoju, gdzie dużo osób mówi, i on pozwala tym osobom się usłyszeć. Pozwala dostrzec dwie strony medalu. Często jest mylony z terapeutą par, ale terapeuta par pomaga zrozumieć przyczyny problemów, zagląda pod powierzchnię, natomiast mediator pomaga nie zniszczyć się nawzwajem - tłumaczy Natalia Tur.

Kluczowym zadaniem mediatora jest oczywiście mediacja między partnerami u progu rozstania. Często dotyczy np. dzieci.

Osoby, które korzystają z usług mediatorów przy rozstaniu, mogą uniknąć naprawdę wielu konfliktów - dodaje.

Ale na mediację mogą się wybrać nie tylko osoby w związku. Mediator pomaga znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące i może tego dokonać np. wtedy, gdy mamy problem w relacji z teściami. Szczególnie jednak taka osoba jest potrzebna tam, gdzie są naprawdę silne emocje, stąd najczęściej spotykamy się z nią przy kryzysach w związku.

Nawet osoby, które się nie rozstają, mogą czuć do siebie nienawiść. W tym sensie nienawiść jako taki rewers miłości. Bo my mamy, przez ten obraz taki popkulturowy, obraz związków jako takiej sielanki - dobry związek to jest związek, w którym się cały czas kochamy i szanujemy i jest milusińsko. Nie, w dobrym związku, jako że to jest bardzo bliska relacja, jest również miejsce na nawet nienawiść.

Pytanie, czy po tych negatywnych uczuciach, gdy zawiedziemy się drugą osobą, jesteśmy w stanie wrócić do momentu, w którym jest dobrze. Ekspertka wskazuje, że najgorsze, co możemy poczuć w związku, to właśnie nie ta wspomniana nienawiść, tylko... obojętność. Istnieją związki, w których partnerzy mogą mieć delikatne charaktery i rzadko "wybuchać", ale problem pojawia się w momencie, gdy w ogóle nie ma problemów.

Jeżeli naprawdę nie ma kompletnie żadnych problemów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to tzw. związek martwy. Są dwa destrukcyjne zachowania w związkach, które raczej prowadzą na drogę katastrofy. (...) Po pierwsze, kłócenie się w koło Macieju o to samo. (...) I nic z tego nie wynika. To jest taka niedojrzała strategia, bo dorośli ludzie rozwiązują problemy. (...) Drugie zachowanie, to jest zamiatanie konfliktów pod dywan, czyli pozorny spokój - nie, nie, my się nie kłócimy - tłumaczy mediatorka.

"Perfekcyjnie NIEidealna": Michalina Grzesiak w rozmowie z Natalią Tur

Nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Michalina Grzesiak rozmawia z Natalią Tur nie tylko o tym, jak powinien wyglądać udany związek i rozstanie, ale też o innych kwestiach dotyczących naszych relacji. Nie zabrakło tematu zdrad oraz bycia sam na sam ze sobą.

