Ochrona przed słońcem niezwykle ważna. Nie tylko dlatego, że w wiosenne lub letnie weekendy znacznie przyjemniej siedzi się z rodziną w cieniu, ale też przez to, że oparzenia słoneczne czy przegrzanie mogą nieść niemiłe i często długofalowe skutki.

Przy aranżacji tarasu lub otwartego balkonu warto wiec zadbać nie tylko o modne dodatki na balkon czy piękne kwiaty balkonowe, ale też o odpowiednią ochronę przed słońcem. Jeśli nie planujesz budowy pergoli, a parasol jest dla ciebie zbyt duży, nieporęczny i często - nie oszukujmy się - nieestetyczny, w Lidlu znajdziesz idealne rozwiązanie.

Żagiel przeciwsłoneczny z Lidla za 79,99 zł

Żagiel przeciwsłoneczny to modna, bardzo delikatna i uniwersalna osłona przed światłem i upałem. Dużo łatwiej go rozstawić niż parasol, jest znacznie lżejszy (nie tylko wagowo, ale też formą), a dodatkowo możesz go umieścić w każdym miejscu, które sobie wymarzysz. Wystarczy, że znajduje się tam drzewo, ściana lub przenośny stelaż.

fot. Żagiel przeciwsłoneczny Florabest/Materiały prasowe Lidl

Żagiel jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej oraz beżowej.

Dodatkowo możesz go kupić w dwóch różnych kształtach: prostokątnym o wymiarach 300x200 centymetrów oraz trójkątnym o wymiarach 415x415x415 centymetrów. Wszystkie wykonane są z poliestru o faktorze UV 60, dzięki czemu doskonale chronią przed szkodliwymi promieniami.

Jeśli jednak chcesz zapewnić sobie wyjątkowy wygląd także w nocy, w Lidlu dostępny jest także czarny żagiel przeciwsłoneczny ze światełkami LED. Wieczorami sprawia wrażenie pięknie rozgwieżdżonego nieba.

