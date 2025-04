W Pepco kupisz całe mnóstwo dodatków do ogrodu i na balkon. Wszystkie pochodzą z kolekcji Tropic, która utrzymana jest w prawdziwie letniej kolorystyce - dominuje zieleń, turkus i róż.

Jednym z must have są piękne, papierowe lampiony, które wprowadzą bajkowy klimat na twoim tarasie. Kosztują tylko 4 zł i właśnie trafiły do sprzedaży.

Lampiony do ogrodu lub na balkon z Pepco

Lampiony mają średnicę 20 cm. Wykonane są z cienkiego papieru i plastiku. Można je postawić lub powiesić - pojedynczo na stole lub stworzyć piękną girlandę na tarasie, lub balkonie.

Lampiony są na baterie i łatwo je można przechowywać - są składane, więc po zakończeniu sezonu można je po prostu schować do szafki (zajmują minimum miejsca!).

fot. Lampion papierowy Pepco/Materiały prasowe

Lampiony dostępne są w 2 wzorach:

ciemnozielonym w jaśniejsze, palmowe liście (na zdjęciu),

białe w motyw egzotycznych kwiatów w zielono-różowej kolorystyce.

Co jeszcze kupisz w najnowszej kolekcji Pepco?

Jeśli lubisz klimaty vintage lub boho, koniecznie zerknij na ceramiczny wazon z Pepco za 15 zł, który dostępny jest w 2 kolorach: ceglanym i musztardowym. Zachwycą cię również szklane turkusowe naczynia od 6 zł za sztukę, które doskonale sprawdzą się podczas letniego biesiadowania w ogrodzie.

Hitem jest również metalowy koszyk na owoce - koralowy lub turkusowy oraz plecione osłonki na doniczki.

