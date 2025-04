Ręcznie pleciony okrągły dywan z trawy morskiej pojawił się 10 maja w sklepach Biedronka. Kosztuje jedyne 49 zł, a możliwości jego aranżacji jest całe mnóstwo.

Reklama

Modny dywan z trawy morskiej w Biedronce

Osłonki, kosze, chodniki, ozdoby z trawy morskiej są bardzo na czasie. Znajdziesz je w IKEA, Jysk, a teraz także w Biedronce.

Dywan można kupić w dwóch kształtach i rozmiarach:

owalnym (90x120 cm),

okrągłym (średnica: 90 cm).

Jest w 100% wykonany ręcznie z trawy morskiej, co czyni go wytrzymałym, odpornym na wilgoć, przetarcia i zabrudzenia. Wypleciony wzór jest ponadczasowy i pasuje do wnętrz wyłożonych drewnianym parkietem. Kosztuje jedyne 49 zł.

fot. Dywan z trawy morskiej/Materiały prasowe

Trawa morska dobrze prezentuje się z naturalnymi elementami. Woli matowy kamień, niż błyszczący gres, drewniane deski, niż laminat.

Dywan z trawy morskiej w Biedronce może posłużyć jako dywanik łazienkowy, ozdoba salonu, jadalni, sypialni, pokoju dziecięcego czy balkonu. Możesz umieścić na nim kwiaty doniczkowe w celu ochrony parkietu. Warto, by były to kwiaty rozłożyste zielone, np. monstera czy nieduża palma z Biedronki za 8 zł. Możesz też zaryzykować i ustawić na dywaniku z trawy morskiej kwietnik z Pepco w loftowym stylu.

Reklama

Czytaj także: Najmodniejszy dodatek na balkon lub taras kupisz w Lidlu. Jest bardzo praktyczny i niezwykle stylowy

Stylowe krzesła wypoczynkowe w Jysk kupisz teraz 40% taniej. Są piękne i pasują do każdego ogrodu i balkonu

Ten dodatek z Lidla za 34 zł sprawi, że będziesz chciała zamieszkać w swoim ogrodzie