Jeśli w tym roku nie myślałaś jeszcze o wymianie mebli ogrodowych lub o zadbaniu o wygląd swojego tarasu, teraz jest ku temu idealna okazja. Wyprzedaże i ogromne promocje na meble i dodatki do ogrodu zwykle rozpoczynają się dopiero pod koniec sezonu, gdy zainteresowanie nimi spada, ale w Jysku już teraz możesz kupić przepiękne krzesła wypoczynkowe.

Modne dodatki na balkon to nie wszystko, co dodaje stylu tej często niedocenionej części mieszkania. Jeśli chcesz, by twój balkon był miejscem do relaksu, a nie tylko składzikiem na rowery i akcesoria do roślin, warto zacząć od wygodnych siedzisk.

Krzesła wypoczynkowe Ubberup z Jyska, cena z 249 zł na 150 zł

Krzesła to niezwykle ważny element każdego tarasu i balkonu. Warto zadbać, by nie tylko cieszyły oczy, ale też sprawiały, że nie będzie się chciało ich opuszczać. Meble z Jyska mają bardzo nowoczesną formę i głębokie siedziska, w których spokojnie spędzisz długie godziny.

fot. Krzesło wypoczynkowe Ubberup/Materiały prasowe Jysk

Krzesło Ubberup w regularnej cenie kosztuje 249 złotych, ale teraz jest przecenione aż o 40%. Dzięki temu zapłacisz za nie 150 złotych.

Jest dostępne w kilku wersjach kolorystycznych: klasycznej czarnej, która świetnie uzupełni wnętrza w stylu loftowym, beżowej, idealne na taras lub nawet do salonu w stylu boho, a także ciemnozielonej oraz petrolowej.

Krzesło jest wykonane ze stali i polietylenu. Waży 6 kilogramów, nie będziesz więc musiała się obawiać, że zdmuchnie je silniejszy powiew wiatru.

Pamiętaj, by balkon lub taras uzupełnić pięknymi kwiatami - nie tylko tymi w rabatach, ale i w ozdobnych donicach. Jedne z najbardziej nietypowych i modnych roślin na balkon to między innymi sundavilla, malinowa petunia czy te hibiskus.

