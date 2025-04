Wakacyjna kolekcja Pepco utrzymana jest w prawdziwie letnich kolorach. Pojawia się ciemna zieleń, turkus, koral i pomarańcz.

Reklama

Naszą uwagę przykuła linia szklanych naczyń, idealna do ogrodu. Znajdziesz w niej szklanki, kieliszki, miski, talerze i dzbanki. Ceny zaczynają się już od 6 złotych.

Szklane naczynia z Pepco

fot. Dzbanek, kieliszek Pepco/Materiały prasowe

Naczynia wykonane są ze żłobionego szkła, które pięknie odbija światło. Dostępne są tylko w jednym (ale za to, jakim!) kolorze. Jasny turkus idealnie sprawdzi się jako wiosenno-letnia zastawa zarówno w jadalni, jak i w ogrodzie czy na tarasie.

fot. Szklanka, duża miska Pepco/materiały prasowe

W kolekcji znajdziesz 6 rodzajów naczyń:

szklanki o pojemności 350 ml za 6 zł,

kieliszki o pojemności 320 ml za 7 zł,

małe salaterki o średnicy 14 cm za 7 zł,

duże salaterki o średnicy 23 cm za 25 zł,

talerze o średnicy 30 cm za 25 zł,

dzbanki o pojemności 1,3 l za 30 zł.

Co jeszcze znajdziesz w najnowszej kolekcji Pepco?

Wszystko, co jest potrzebne do biesiadowania. Pojemne słoje z kranikiem do zimnych napojów (15 zł), wzorzyste koce polarowe (20 zł), koce piknikowe w rajskie nadruki (30 zł), plażowe torby termiczne (30 zł) oraz obciążniki w kształcie cytryn lub flamingów do obrusów (po 10 zł za 4 sztuki).

Pojawią się również szklanki w kształcie ananasa (5 zł), foremki na lód o zabawnych kształtach (5 zł), maty plażowe w kilku kolorach (25 zł), obrusy z ceraty o wymiarach 140x180 (w cenie 15 zł) oraz śliczne lampiony LED do powieszenia, które stworzą wieczorem piękny klimat (4 zł).

Warto zerknąć również na kolekcję dodatków w stylu boho do domu, m.in. na plecione poduszki w cenie 20 zł oraz dywany i pledy.

Reklama

Czytaj także:

W Pepco kupisz pufę za 40 zł. Jest idealna do nowoczesnych wnętrz

W IKEA kupisz śliczne szklane świeczniki tylko za złotówkę!

Ten wazon za 4 zł z IKEA to hit Instagrama