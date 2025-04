Niski stolik w salonie powinien współgrać z wystrojem pokoju: ten z H&M Home sprawdzi się jako kompaktowy mebel. Kolor naturalnej bieli właśnie jest na wyprzedaży.

Stolik kawowy H&M Home, cena 139 zł

Cena jak z dyskontu, a jakość sklepu meblowego. Niski stolik z H&M jest wykonany z metalu, dzięki czemu możesz postawić go w salonie lub na balkonie i spełni swoją funkcję. Brzeg blatu jest wygięty do góry, co do pewnego stopnia zabezpiecza rzeczy pozostawione na nim przed upadkiem np. w przypadku nierównego podłoża.

fot. Stolik kawowy biały H&M/Materiały prasowe

Stolik kawowy z H&M występuje w 3 kolorach: czarnym, białym i modnej zieleni (modny szałwiowy kolor widzieliście na przykładzie metamorfozy komody IKEA). Sklep przecenił odcień naturalnej bieli i stolik kosztuje teraz 139 zł, zamiast 199 zł.

fot. Stolik kawowy H&M/Materiały prasowe

Modny metalowy stolik nada wnętrzu charakteru



Metalowe meble i dodatki sprawiają, że wnętrze wydaje się bardziej nowoczesne i modne. Warto zestawiać je z modnym akcentem np. w postaci doniczki terrazzo czy szklanek z motywem twarzy z Jotex. Stolik ma okrągły blat, dzięki czemu trudno o kontuzję, jak w przypadku kanciastych mebli. Jest niewielki, dlatego sprawdzi się także w małych pomieszczeniach.

wysokość ok. 32 cm,

średnica 53 cm,

waga ok. 2,2 kg.

Wymaga montażu.

