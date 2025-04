Jotex do sklep internetowy, skupiający wokół siebie estetyczne marki, mniej znane brandy i rękodzieło. Znajdziesz w nim perełki takie, jak np. szklanki z wytłoczonym w szkle wzorem twarzy. Za komplet 8 sztuk zapłacisz 118,30 zł, czyli 14 zł za sztukę. To niewiele, jak za unikalny design.

„Twarzowe” szklanki w Jotex na przecenie

W sklepie internetowym Jotex trwa aktualnie promocja na kieliszki oraz szklanki. Możesz wybrać komplet szklanek z modnego żłobionego szkła, który bije rekordy popularności - to wykończenie znasz dzięki wazonowi z IKEA za 4 zł. Żłobienie jest równie modne, jak i barwione szkło, niemniej jednak zachęcamy do awangardowego podejścia i wyjścia poza schemat: 8 szklanek OTTIE ze szkła bez kadmu z Jotex z wzorem twarzy to element zastawy, który robi wrażenie, i na który cię stać. Pierwotnie kosztowały 169 zł.

fot. Jotex szklanki OTTIE/Materiały prasowe

Szklanki mają pojemność 230 ml, 10 cm wysokości i 8,2 cm średnicy. OTTIE mają unikatowy design, dzięki czemu wyróżniają się i nadają szyku. Wyglądają nowocześnie, sprawdzą się w towarzystwie np. rattanowych mebli, a także naczyń z kamionki. Są poręczne, efektowne i bardzo modne - motyw czy kształt twarzy pojawia się na plakatach, kubkach czy doniczkach, nawet osłonkach na kwiaty w PEPCO. Oczami wyobraźni kompletujemy je z talerzami z DUKI.

fot. Szklanki Jotex z motywem twarzy

