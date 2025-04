Odnawianie mebli lub nadawanie im nowego charakteru brzmi jak pracochłonne zadanie, które wymaga szczególnych umiejętności. Można jednak pokusić się o drobne przeróbki, które sprawią, że popularne i zwykłe dodatki do domu nabiorą nowego wyrazu. Tak jest ze znaną na całym świecie minikomodą IKEA MOPPE, która otrzymała nowe życie w modnych barwach.

Pomysły na wiosenną metamorfozę wnętrza to nie tylko zakup nowych i drogich mebli czy ich tapicerowanie. To także drobne akcenty i wprowadzenie ciekawych elementów. Złote dodatki we wnętrzach na dobre się już rozgościły: klamki, gałki, uchwyty to drobiazgi, które połyskując na złoto od razu sprawiają, że pomieszczenie wydaje się być bardziej ekskluzywne.

Na warsztat wzięłyśmy dwie sztuki kultowego produktu IKEA za 29,99 zł każda: małe komodę z szufladami MOPPE ze sklejki brzozowej. Metamorfoza komody z szufladkami to też dobry początek z eksperymentami DIY. Satysfakcja jest niewspółmiernie większa od włożonego w projekt wysiłku.

Do metamorfozy jednej komody z IKEA potrzebujesz:

farby do drewna w jasnozielonym (szałwiowym) kolorze (ok. 12-18 zł),

pędzla o szerokości ok 4,5 cm (ok. 3,50 zł),

6 muszlowych uchwytów meblowych w kolorze złota z etykietą (cena od 16 do 28 zł za sztukę),

12 (lub więcej, jeśli uchwyty mają więcej otworów do mocowania) złotych wkrętów montażowych do drewna (ok. 10 zł)

ołówek,

miarka lub linijka,

śrubokręt dopasowany do główki wkrętu.,

ew. rękawiczki.

Metamorfoza komody z IKEA krok po kroku

Przygotuj miejsce pracy i zabezpiecz je folią lub kartonem. Wszystkie konieczne akcesoria miej pod ręką. Minikomodę MOPPE oczyść, wyjmij szufladki. Pokryj pierwszą warstwą farby. Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta.

fot. Metamorfoza minikomody MOPPE IKEA - krok 1/Mak Media/Flora Press

Po wyschnięciu pierwszej warstwym pokryj komodę drugą warstwą i pozostaw do wyschnięcia, W razie artystycznego „wypadku przy pracy” sprawdź, jak usunąć plamy z farby.

fot. Metamorfoza minikomody IKEA MOPPE - krok 2/ Mak Media/Flora Press

Kiedy komoda wyschnie, możesz zabrać się do montażu uchwytów. Komoda z IKEA fabrycznie posiada otwory, którymi wysuwa się szufladki. Aby złote uchwyty wyglądały estetycznie, szufladki obróć tak, by ich fronty były ich „plecami”. Ołówkiem możesz nakreślić miejsca, w których chcesz przykręcić uchwyty - odmierz je miarką lub linijką i przystąp do przykręcania uchwytów wkrętami. Pamiętaj, że te powinny mieć ostre zakończenia. Włóż szufladki i gotowe - ciesz się efektem metamorfozy.

fot. Metamorfoza minikomody IKEA MOPPE - krok 3/Mak Media/Flora Press

