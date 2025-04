Z pewnością większość z was kojarzy piękne, szklane kieliszki do szampana dostępne w IKEA w cenie 9,99 zł za sztukę. To jeden z tych produktów, który podbił serca influencerek na całym świecie!

Teraz czas na nowość od szwedzkiego giganta - szklanki i kieliszki z serii Kallsinnig, które sprawdzą się podczas wszystkich letnich imprez w ogrodzie!

Najnowsza kolekcja naczyń Kallsinnig w IKEA

Naczynia z serii Kallsinnig wykonane są z niezwykle trwałego tworzywa akrylowego, które wygląda jak szkło, ale się nie tłucze. Do wyboru są kieliszki oraz wysokie szklanki.

fot. Kieliszki Kallsinnig/materiały prasowe IKEA

Kieliszki mają pojemność 320 ml i będą idealne do schłodzonego, białego wina, a szklanki 380 ml doskonale sprawdzą się do orzeźwiającej lemoniady i drinków. Naczynia można myć w zmywarce.

fot. Szklanki Kallsinnig/materiały prasowe IKEA

Wszystkie naczynia z kolekcji Kallsinnig kosztują 5,99 zł za sztukę. Są do kupienia w sklepach stacjonarnych i online. Dostawa kosztuje 15 zł.

Na jakie inne dodatki warto zwrócić uwagę w IKEA?

Jeśli szukasz dodatków w podobnym stylu, zerknij na szklane świeczniki na tealighty, które pięknie rozpraszają światło (kosztują tylko złotówkę) oraz na wazon ze żłobionego szkła za 4 zł.

Wśród nowości pojawi się całe mnóstwo sztucznych roślin i osłonek na doniczki, plecionych poduszek, narzut i pledów w stylu boho oraz naczyń w pastelowych kolorach.

