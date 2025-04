Złote dodatki do domu modne są już od kilku sezonów. Świetnie wyglądają zarówno we wnętrzach w stylu glamour, loftowym czy skandynawskim. Złote są lustra, ramki do zdjęć, zegary, świeczniki, a nawet sztućce.

Warto do mieszkania czy domu dodać nieco błysku - stanie się bardziej kobiece i przytulne. W IKEA znalazłyśmy piękną, złotą osłonkę na doniczkę. Kosztuje 5 zł.

Osłonka na doniczkę DAIDAI IKEA

Osłonka na doniczkę DAIDAI wykonana jest ze stali galwanicznej. Dostępna jest w 3 rozmiarach: 9 cm, 12 cm i 19 cm. Najmniejsza kosztuje 5 zł, ta nieco większa 8 zł. Ta największa 14,99 zł.

fot. Osłonka na doniczkę DAIDAI IKEA/Materiały prasowe

Złota osłonka świetnie wygląda zestawiona z ciemną zielenią, bielą i czernią. Pasuje do wnętrz w modnym ostatnio stylu lat 60. i 70., a także do loftowych łazienek czy salonów w stylu boho.

Najlepiej prezentuje się z roślinami o dużych zielonych liściach, aloesem albo kaktusami. Warto zestawić ich kilka obok siebie, w grupie.

fot. Osłonka na doniczkę DAIDAI IKEA/Materiały prasowe

Razem z doniczką, warto kupić również jeden z tanich kwiatów z IKEA, które nie tylko pięknie wyglądają, ale również oczyszczają powietrze. Ich ceny zaczynają się już od 9 zł - tyle kosztuje popularny skrzydłokwiat.

W IKEA kupisz jeszcze inne, niedrogie i modne dodatki do domu. Jednym z naszych faworytów jest szklany świecznik na tealighty za 1 zł (to najtańsza rzecz w ofercie szwedzkiego giganta) oraz wazon wykonany ze żłobionego szkła za 4 zł.

Jeśli szukasz modnych mebli, postaw na hit tego sezonu - fotel EKENÄSET, który do złudzenia przypomina fotele z czasów PRL.

