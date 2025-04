Pokazujemy sprytny patent, jak zrobić modną doniczkę we wzór terrazzo w 3 krokach

Motywu terrazzo nie trzeba przedstawiać: błyszczące, perłowe czy matowe elementy zatopione w żywicy są dobrze znane. Nic dziwnego, że pojawia się na tacach, donicach, naczyniach czy akcesoriach do łazienki z Rossmanna. Wzór terrazzo powrócił do łask - to jeden z najważniejszych trendów w aranżacji wnętrz w 2021 roku.

Wzór lastryko dobrze komponuje się z gładkimi i neutralnymi kolorami. Jeśli decydujesz się na taki akcent w postaci doniczki, zapomnij o np. komodzie we wzór terrazzo.

Do zrobienia doniczki we wzór terrazzo potrzeba:

białej emaliowanej lub plastikowej doniczki,

nieścieralne pisaki lub flamastry (permanent maker).

Jak zrobić doniczkę w motyw terrazzo?

1. Oczyść doniczkę z zanieczyszczeń - ew. odtłuść zmywaczem do paznokci.

fot. Doniczka terrazzo DIY - krok 1/Mak Media, Flora Press

2. Na doniczce maluj drobne elementy imitujące wzór lastryko.

fot. Doniczka terrazzo DIY krok 2/Mak Media, Flora Press

3. Doniczkę pozostaw do wyschnięcia, ew. zabezpiecz lakierem do dekupażu. Włóż do niej roślinę doniczkową lub cięte kwiaty.

fot. Doniczka terrazzo DIY krok 3/Mak Media, Flora Press

