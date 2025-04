Wyprzedaż w Lidlu to idealny moment, by zaopatrzyć się w modne dodatki do domu, na balkon i taras. W promocji kupisz m.in. stojak na kwiaty, który wyeksponuje twoje rośliny, ale też zapewni ci dodatkową przestrzeń.

Ten stojak na kwiaty to must have na każdym niewielkim balkonie. W Lidlu kupisz go teraz na wyprzedaży.

Stojak na kwiaty Florabest, cena z 89,90 zł na 79,90 zł

Stojak ma biały kolor i kształt trójkąta. Zajmuje niewiele miejsca i pasuje do każdego stylu. Ten modny dodatek na balkon jednak nie tylko pięknie wygląda, bo pozwala również zaoszczędzić cenne miejsce. Ma 3 półki o różnych wielkościach, które zapewnią dodatkowe miejsce do przechowywania.

fot. Stojak na kwiaty Florabest/Materiały prasowe Lidl

Stojak ma 70 centymetrów wysokości, niecałe 60 centymetrów szerokości i 28 centymetrów głębokości. Jest wykonany z litego drewna, co zapewnia mu wyjątkowo stabilną konstrukcję. Każda z półek może mieć maksymalne obciążenie ok. 5 kilogramów.

Będzie idealnym miejscem na zioła na balkonie lub oryginalne kwiaty na balkon. Na zimę możesz go przenieść do domu. Postaw go w salonie jako dodatkowy regał na kwiaty lub książki. Sprawdzi się również pokoju dziecięcym - będzie idealnym organizerem na zabawki.

