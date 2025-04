Zioła na balkonie uprawia się dokładnie tak samo, jak w ogrodzie - nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów - wystarczy je regularnie podlewać i obcinać obeschnięte gałązki i listki. Pamiętaj, żeby zioła na balkonie sadzić dopiero po 15 maja, kiedy ostatecznie minie ryzyko przymrozków.

Na balkonie czy tarasie z powodzeniem można uprawiać większość ziół. Najczęściej wybieramy zioła jednoroczne: bazylia, kolendra, majeranek, pietruszka. Z wieloletnich ziół na balkonie sprawdzi się: lawenda, tymianek, estragon, mięta i rozmaryn.

Oregano

Stanowisko dobrze nasłonecznione,

nie wymaga bardzo żyznej gleby,

umiarkowanie suche i przepuszczalne podłoże,

nie znosi nadmiaru wilgoci,

silnie się rozkrzewia.

Majeranek

Stanowisko dobrze nasłonecznione,

wymaga żyznej gleby,

umiarkowanie wilgotne i przepuszczalne podłoże.

Bazylia

Stanowisko dobrze nasłonecznione, ale nie bezpośrednio na słońcu,

wilgotne podłoże,

żyzna gleba.

Lawenda

Stanowisko dobrze nasłonecznione,

nie wymaga żyznej gleby,

umiarkowanie wilgotne i przepuszczalne podłoże.

Tymianek

Stanowisko dobrze nasłonecznione,

żyzna gleba,

umiarkowana wilgotność.

Mięta

Stanowisko nasłonecznione,

wilgotne i przepuszczalne podłoże,

silnie się rozkrzewia.

Kolendra

Stanowisko nasłonecznione,

umiarkowanie wilgotne podłoże.

Rozmaryn

Stanowisko dobrze nasłonecznione,

umiarkowanie suche podłoże.

Szałwia

Stanowisko nasłonecznione,

wilgotne podłoże,

silnie się rozkrzewia.

Zioła dobrze jest sadzić do glinianych doniczek, ponieważ ziemia nie wysycha w nich tak szybko, jak w tych plastikowych. Sprawdzą się również mniejsze lub większe drewniane skrzynki.

Zioła można sadzić grupami - po kilka do jednej, dużej donicy (nie musi być głęboka) albo pojedynczo do mniejszych doniczek. Przed wysypaniem ziemi, dobrze jest ułożyć na dno drenaż np. z keramzytu lub drobnych kamyczków, ponieważ większość ziół nie lubi wody zalegającej w okolicach korzeni.

Ziemia powinna być przepuszczalna - doceni to każdy gatunek zioła. Powinna być też świeża i żyzna, chociaż np. zioła z suchych rejonów śródziemnomorskich, wolą mniej żyzne gleby. Sprawdzi się uniwersalna ziemia ogrodowa, podłoże do roślin doniczkowych albo podłoże do uprawy warzyw.

Należy starannie przemyśleć, które zioła posadzimy obok siebie. Mięta, oregano czy szałwia to silnie rozkrzewiające się zioła, należy więc zapewnić im dużo miejsca i nie sadzić obok tych, które są delikatniejsze, tak jak np. majeranek czy bazylia.

Większość gatunków ziół na balkonie do prawidłowego rozwoju potrzebuje ciepła i słońca. Nie powinno się ich wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych - mogą tracić barwę i aromat. Do uprawy ziół najlepiej sprawdzą się zachodnie i południowo-zachodnie balkony.

Uprawa ziół w doniczkach jest łatwa i mało wymagająca. Zioła na balkonie wymagają regularnego podlewania, chociaż wszystko zależy od indywidualnych upodobań konkretnego gatunku - oregano woli podłoże bardziej suche, a bazylia zdecydowanie bardziej wilgotne. Warto też je systematycznie przycinać, aby ładnie się rozkrzewiały.

fot. Uprawa ziół na balkonie/Adobe Stock,Yakobchuk Olena

Należy pamiętać, że zioła są znacznie bardziej wrażliwe na nadmiar wody, niż na jej brak - jeśli zapomnisz ich podlać to nic się nie stanie, ale jeśli będziesz podlewać je zbyt często, zaczną gnić. Zioła na balkonie raz na jakiś czas dobrze jest zasilić, najlepiej preparatami naturalnymi - wystarczy, że zrobisz to raz w miesiącu.

Większość ziół to rośliny jednoroczne, ale są też takie, które mogą przezimować. Na zimę donice i skrzynie warto nakryć np. agrowłókniną i mocno ograniczyć podlewanie.

Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. I jedne i drugie kupisz w sklepach ogrodniczych (świeże zioła z supermarketu też nadają się do przesadzenia na balkon, ale mogą nie przetrwać trudniejszych warunków, np. mrozów czy dużego nasłonecznienia).

Kupując sadzonki, od razu mamy pokaźnej wielkości roślinki, z których możemy korzystać. To bardzo wygodne, ale dość drogie rozwiązanie. Cena za sadzonkę waha się od 10 do nawet 20 złotych. Można pokusić się też o kupno sadzonek w zwykłym supermarkecie - one też potrafią świetnie radzić sobie na balkonie.

Wysiew ziół z nasion jest sporo tańszy (opakowanie nasion kosztuje od 1 do 3 złotych), ale bardziej pracochłonny i żmudny - na pierwsze zbiory trzeba zaczekać mniej więcej 3-4 tygodnie.

Zioła na balkonie możesz posadzić w dużych skrzyniach albo w kilku oddzielnych doniczkach. Najprostsze skrzynie drewniane kupisz w każdym dziale ogrodowym w markecie budowlanym.

fot. Zioła na balkonie w skrzyniach/Adobe Stock, Thomas

Skrzynie i donice możesz ustawić na podłodze obok siebie albo zawiesić na poręczy balkonu - to dobra opcja dla niewielkich balkonów, na których każde miejsce jest na wagę złota.

fot. Zioła na balkonie w donicy/Adobe Stock, Animaflora PicsStock

Świetnym pomysłem jest również regał na zioła na balkonie - zrobisz go z kilku listewek i gwoździ albo europalet - to niedrogie rozwiązanie i łatwe w aranżacji.

fot. Regał na zioła na balkonie/Adobe Stock, Felix

