Już niedługo skończą się ostatnie przymrozki, a prace na balkonie, tarasie czy w ogrodzie będą mogły w końcu iść pełną parą. Czas na przesadzanie, wysadzanie, przycinanie, sianie, a przede wszystkim... kupowanie nowych roślin.

Urządzanie balkonu to w końcu nie tylko piękne meble i modne dodatki na balkon, ale przede wszystkim kwiaty, które najbardziej zachęcają nas do spędzania czasu poza mieszkaniem. Jeśli znudziły ci się surfinie i pelargonie, w tym roku postaw na jedną lub nawet kilka z tych roślin.

Przy wyborze kwiatów na balkon kieruj się przede wszystkim stanowiskiem, którego poszczególne rośliny wymagają. Zwróć też uwagę na to, jak często trzeba je podlewać i czy nie potrzebują dodatkowych zabiegów, jak na przykład zamgławianie. Warto też pamiętać o odpowiednim nawozie.

Lantana Calippo Orange



Ładnie się rozkrzewia, ma krzaczasty pokrój i wcześnie zakwita. Lubi słońce, zimę może przetrwać w chłodnym pomieszczeniu. Doskonała do stojących niewielkich pojemników, ładnie wygląda zarówno sama, jak i w kompozycjach z lantanami o innym kolorze kwiatów, np. czerwonymi lub różowymi. Tolerancyjna na zmienne warunki pogodowe.

fot. Lantana pomarańczowa/Adobe Stock

Sundavilla Classic White



Trudno oprzeć się urodzie tego pnącza dorastającego nawet do 3 metrów. Wymaga dużych pojemników i podpór, na których można go rozpiąć. Zakwita w połowie kwietnia, może zdobić taras lub balkon całe lato. Lubi słońce.

Służy mu częste podlewanie miękką wodą i zraszanie. Roślinę nawozimy minimum 2 razy w miesiącu nawozem do roślin kwitnących. W październiku przenosimy do chłodnego pokoju lub widnej piwnicy.

fot. Sundavilla biała/Adobe Stock

Petunia Raspberry



Piękna roślina do wiszących donic i koszy, ponieważ ma idealnie kulisty kształt. Zakwita bardzo wcześnie i tworzy pąki przez całe lato. Rośnie bardzo szybko. Potrzebuje słońca, ale z umiarem. Trzeba ją podlewać codziennie. Aby wciąż kwitła, należy ją zasilać raz w tygodniu nawozem do petunii. Odporna na ulewne deszcze.

fot. Petunia Raspberry/Adobe Stock

Hibiscia Adonis



To nowy Hibiskus o znacznie trwalszych kwiatach, dużych i barwnych, wspaniale kontrastujących z ciemnymi listkami. Kwitnie od wiosny do późnej jesieni. Dobrze rośnie na słońcu i w półcieniu. Hibiskus potrzebuje dodatkowej energii w postaci składników odżywczych. Nawóz ze skórki awokado będzie dla niego idealny.

fot. Hibiscia Adonis/Adobe Stock

Jakie doniczki wybrać do kwiatów na balkon?

Kupując skrzynki, zwracajmy uwagę na ich trwałość. Zwłaszcza jeśli chcemy w nich posadzić rośliny wieloletnie, np. iglaki lub małe drzewka. Dużo lepsze od plastikowych są ceramiczne i drewniane. Te ostatnie jednak, przed wsypaniem do nich ziemi i posadzeniem kwiatów, należy wyłożyć grubą folią ogrodniczą z otworkami w spodzie. Dzięki temu drewniane ścianki będą chronione przed wilgocią.

Dobierając pojemniki, musimy także mieć na względzie bezpieczeństwo. Lekkie łatwo się wywracają, co może doprowadzić do zniszczenia rosnących w nich roślin. Z kolei ciężkie obciążają balkon. Dopuszczalne obciążenie wynosi ok. 250 kg/mkw. Ustawienie wielu ciężkich pojemników, w których będą rosły duże krzaki, może grozić popękaniem stropu.

Podlewając rośliny, uważajmy też, aby woda nie wyciekała z pojemników. Regularne moczenie betonu powoduje z czasem jego pękanie. Dlatego do każdej donicy należy dobrać odpowiednią podstawkę. Nawet wtedy, gdy balkon wyłożony jest gresem. Pamiętajmy, że woda może przecież spływać niżej, do sąsiadów.

Treść została pierwotnie opublikowana 02.04.2015 r.

