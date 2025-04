Jeszcze do końca tego tygodnia w Jysku będziesz mogła kupić setki modnych produktów do domu i na taras w obniżonych cenach. Duńska sieć prowadzi obecnie aż dwie kampanie promocyjne: w pierwszej wybrane artykuły są przecenione od 20% do nawet 50%. Druga promocja związana z otwarciem 3000 sklepów na całym świecie, to szansa na kupienie modnych mebli i dodatków nawet 60% taniej.

Najcieplejszy okres wiosny zbliża się jednak wielkimi krokami i coraz mniej czasu będziemy spędzać w domach, za to coraz więcej w ogrodach, na tarasach czy balkonach. Warto więc zadbać o to, by i one wyglądały naprawdę przytulnie. Jeśli uwielbiasz styl boho lub tak jak my zakochałaś się w salonie Julii Wieniawy, warto przemycić go także i na balkon. Ten piękny fotel z Jyska ci w tym pomoże.

Wiszący fotel na balkon z Jyska, cena z 199 zł na 115 zł

Nie potrafimy znaleźć ani jednej wady w podwieszanych fotelach na balkon. Są idealną alternatywą dla właścicieli niedużych balkonów, na których nie mają szansy zmieścić się duże, szerokie hamaki, a jednocześnie są równie (lub nawet i bardziej) wygodne. Nie da się też ukryć, że są wyjątkowo stylowe - aż chce się zaszyć w nich z książką w letni, ciepły wieczór...

fot. Podwieszany fotel Nittedal/Materiały prasowe Jysk

Wiszący fotel z Jyska ma kolor delikatnie przełamanej bieli. Kosz podwieszony jest na czterech mocnych linach o długości 140 centymetrów, siedzisko zaś ma średnicę 80 centymetrów - można więc się w nim wygodnie rozsiąść. Jego maksymalne obciążenie to 110 kilogramów.

Największą uwagę zwracają jednak piękne frędzle na jego podstawie. Wystarczy kilka dodatków, jak modne poduszki w stylu boho czy miękki koc, a stworzysz za niewielką cenę naprawdę przytulny kąt - do 11 maja fotel jest przeceniony o 42% i kosztuje 115 złotych. Jak na taki piękny mebel to naprawdę niska cena!

Wiszące fotele czy huśtawki są coraz popularniejsze - nie tylko jako meble do ogrodu czy na balkon, ale także i do wnętrz domu. Fotel idealnie będzie pasował do salonu w stylu boho lub grandmillennial. Koniecznie postaw obok niego piękne egzotyczne rośliny, a stworzysz wnętrze jak z balijskiego kurortu.

