Numer PESEL dla Ukraińców - co gwarantuje i jakie prawa nadaje? Procedura zdobywania PESELu

Od niedawna uchodźcy z Ukrainy mogą starać się o nadanie numeru PESEL. Sprawdź, jak go zdobyć, kto może się o niego starać i co trzeba zabrać ze sobą do urzędu. Jakie przywileje daje nadanie numeru PESEL uchodźcom? Czy trzeba zabierać do urzędu dzieci, by nadać im PESEL? Podsumowujemy wszystkie informacje na ten temat.