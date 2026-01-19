"Perfekcyjnie NIEidealna" to cykl podcastów, które powstały w ramach naszego projektu "Wybieram siebie". Prowadząca Michalina Grzesiak spotyka się z różnymi kobietami, które opowiadają o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Dzięki temu mogliśmy już posłuchać o miłości na własnych zasadach, ciele, które może, ale nie musi, a teraz przyszedł czas na uświadomienie sobie, że nawet w drodze na szczyt czasami warto odpuścić. Co dokładnie znajdziemy w 3. odcinku podcastu?

Nawojka Chałupińska-Nowik o poświęceniu dla kariery

Gościnią Michaliny Grzesiak w 3. odcinku "Perfekcyjnie NIEidealna" była Nawojka Chałupińska-Nowik. To "laska od biznesu", która przez lata trzęsła międzynarodową korporacją, a dziś jest mentorką i dzieli się z kobietami tym, jak dojść na szczyt, ale też kiedy warto odpuścić. Zwróciła się bezpośrednio do kobiet, które marzą o wielkiej karierze.

Nie róbcie tego sobie - zaczęła swoją wypowiedź.

Liderka podkreśla, że warto marzyć i chcieć piąć się w górę, ale nie za wszelką cenę. Okazuje się bowiem, że rzeczywistość na górze może znacznie odbiegać od naszych wyobrażeń i w wielu momentach staje się po prostu ciężarem.

Dostajesz bardzo dużą władzę, bardzo dużą, która pozwala ci nawigować biznesem, ale też nawigować ludźmi, którzy pod twoimi skrzydłami mega się rozwijają. (...) Dzisiaj jestem dumna z każdego tego człowieka, który wyszedł spod moich skrzydeł - podkreśla Chałupińska-Nowik.

Oprócz odpowiedzialności za drugiego człowieka trzeba udźwignąć jeszcze jedną rzecz - odpowiedzialność za swoje życie. Awanse, kariera to miłe atrybuty, które niestety wymagają poświęceń.

To jest ciężka orka okupiona prywatnym życiem, prywatnymi relacjami, zdrowiem fizycznym, ale też psychicznym - tłumaczy mentorka.

Co jeszcze musiała poświęcić, aby znaleźć się na szczycie? Czy żałuje? Tego możecie dowiedzieć się z naszego najnowszego podcastu.

3. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" - Nawojka Chałupińska-Nowik

3. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" z Nawojką Chałupińską-Nowik jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Warto go obejrzeć, bo to nie tylko niesamowita historia kobiety, której marzenia się ziściły, ale też cenna lekcja tego, jak być kobietą w wielkim korporacyjnym świecie. W trudnej drodze na szczyt trzeba zrezygnować z wielu szans, które daje los, a jednocześnie poświęcić naprawdę sporo.

A może od czasu do czasu warto odpuścić? Tego także dowiemy się z podcastu.

Czytaj także: