W pierwszym odcinku programu „Perfekcyjnie NIEidealna”, Paulina Mikuła, znana twórczyni internetowa, edukatorka językowa i wokalistka, opowiedziała o jednym z najtrudniejszych okresów swojego życia. W szczerej rozmowie z Michaliną Grzesiak podzieliła się doświadczeniem rozpadu wieloletniego związku.

Paulina Mikuła bez filtra

Nie ukrywała, jak silnie ta sytuacja wpłynęła na jej emocje. Mówiła wprost o konieczności pogodzenia się z końcem pewnego etapu, który przez lata był jej codziennością. W rozmowie wybrzmiała głęboka refleksja nad tym, co to znaczy „żyć po swojemu” i jak trudno czasem pozwolić odejść temu, co kiedyś dawało poczucie bezpieczeństwa.

Jednym z najbardziej poruszających fragmentów rozmowy było wyznanie Pauliny Mikuły: „Muszę opłakać siebie sprzed kilku lat”. To zdanie stało się symbolem przemiany, przez jaką przeszła. Opłakiwanie dawnej wersji siebie okazało się dla niej niezbędnym krokiem do tego, by zacząć od nowa i budować swoje życie według własnych zasad.

Zamiast tłumić emocje, Paulina pozwoliła sobie na ich przeżywanie, także tych bolesnych. Uświadomiła sobie, że nie musi być idealna, aby być wystarczająca. Zrezygnowanie z presji perfekcji i postawienie siebie na pierwszym miejscu było dla niej przełomem.

Gdzie oglądać wywiad z Pauliną Mikułą?

Cały wywiad z Pauliną Mikułą dostępny jest na nowym kanale YouTube portalu Polki.pl. To pierwszy odcinek programu „Perfekcyjnie NIEidealna”. Jeśli interesują cię historie pełne emocji, szczerości i siły — nie przegap tej rozmowy. To nie tylko wywiad, to ważny głos o tym, jak ważne jest dać sobie prawo do bycia sobą.