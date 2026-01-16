Już jest nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", w którym Michalina Grzesiak rozmawia ze swoimi gościniami o różnych aspektach bycia kobietą. Tym razem przyszedł czas na zastanowienie się nad tym, jak zostać liderką, ale też być nią "bez ciśnienia". Bo można się realizować, a jednocześnie mieć czas na odpoczynek bez wyrzutów sumienia. I właśnie o tym opowiedziała Nawojka Chałupińska Nowik - "laska od biznesu", która przez lata trzęsła międzynarodową korporacją. Dziś łączy karierę biznesową z rolą mentorki i doskonale wie, jak to jest być na szczycie, zejść z niego, a jednocześnie, jak wiele można stracić w drodze po sukces.

"Perfekcyjnie NIEidealna": Nawojka Chałupińska-Nowik o trudnej drodze na szczyt

Nawojka Chałupińska-Nowik to liderka, która przez wiele lat była na szczycie międzynarodowej korporacji. Jak sama Michalina Grzesiak przyznała, jej gościni spełniła swój polski american dream. Ale tylko ona wie, jak wiele musiała poświęcić w drodze na szczyt. Zdradziła, co trzeba zrobić, aby się na niego wspiąć.

Trzeba zrobić kilka błędów, dużych fakapów, zrezygnować z dużej ilości szans, które daje ci życie. Ja straciłam bardzo dużo szans przez swoją głupotę, ale też niedojrzałość i to, że byłam dziewczyną z mniejszej miejscowości, nieobytą w korporacyjnym świecie - wspomina Nawojka Chałupińska-Nowik.

Mentorka tuż po studiach wpadła w wir korporacyjnej polityki i nie było jej łatwo się w niej odnaleźć, jak zapewne wielu kobietom. Początkowo pracowała w popularnych polskich mediach, następnie postanowiła rozwinąć własną firmę marketingową. Jednak była ona tylko cegiełką, kolejnym krokiem w drodze Chałupińskiej-Nowik do sucesu. Dopiero później nadeszła propozycja pracy dla amerykańskiej korporacji, w której objęła stanowisko dyrektorki marketingu. Wtedy pojawiła się wyjątkowa szansa, z której... nie skorzystała.

To, że dostałam propozycję pracy dla amerykańskiej firmy, to jest mały miki. Ja dostałam propozycję, aby na pół roku przenieść się do Nowego Jorku, z której nie skorzystałam ze strachu. (...) Zablokowało mnie moje przeświadczenie o tym, że nie porozumiem się w języku angielskim i przez pół życia w Nowym Jorku dam du*y - tłumaczy mentorka.

Nawojka Chałupińska-Nowik udowadnia, że każda z nas ma w swoim życiu momenty, których żałuje. Ale najważniejsze, to nie oglądać się za siebie, tylko patrzeć do przodu, wyglądając tego, co życie dopiero przyniesie.

Nowy odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna" polki.pl już dostępny

Podcast "Perfekcyjnie NIEidealna" powstał w ramach naszego cyklu "Wybieram siebie". To projekt o kobietach i dla kobiet. Bo każda z nas jest "perfekcyjnie nieidealna" na swój sposób. Gospodynią podcastu jest Michalina Grzesiak, która rozmawia ze swoimi gościniami szczerze, bez lukru o tym, jak wygląda życie. Niezależnie od tego, czy chcemy wejść na szczyt, znaleźć balans między życiem rodzinnym a zawodowym, czy może wygospodarować chwilę dla siebie w codziennej gonitwie.

Nowy odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna" z Nawojką Chałupińską-Nowik jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Nie możesz go przegapić.

