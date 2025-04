Przez ostatni rok chyba wszyscy zauważyliśmy, jak ważny jest komfort we własnych domu. Pożyteczne gadżety do domu dla większości z nas już przestały być bezsensowną zachcianką, a po prostu wygodnym rozwiązaniem. Właśnie tak jest z nawilżaczami powietrza - za niepotrzebne uważają je ci, którzy nigdy ich nie mieli.

Reklama

Na rynku dostępnych jest wiele nawilżaczy: nawilżacze powietrza na kaloryfer, ewaporacyjne, ultradźwiękowe... Właśnie ten ostatni cieszy się największą popularnością. W Lidlu kupisz go w bardzo niskiej cenie.

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z Lidla, cena 89,90 zł

Nawilżacz powietrza z Lidla wyróżnia się wśród tego typu produktów wyjątkowym designem. Często mały sprzęt AGD trudno dopasować do wnętrza, ale gwarantujemy, że tego dodatku nie będziesz chciała chować do szafy, gdy będą odwiedzać cię goście. Ma niebanalny kształt przypominający kroplę wody i elegancki wygląd egzotycznego drewna.

fot. Nawilżacz powietrza Silvercrest/Materiały prasowe Lidl

Wyróżnia go niezwykle długi czas pracy - przy pełnym zbiorniku wody (300 ml) nawilża powietrze nawet przez 12 godzin. Po tym czasie lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania się wody w pojemniku automatycznie się wyłącza. Ma 3 programy różniące się między sobą długością trwania:

1-godzinny,

3-godzinny,

6-godzinny.

Możesz używać go na kilka sposobów. Sprawdzi się nie tylko do zwykłego nawilżania powietrza. Pomoże też wprowadzić odpowiednie warunki dla roślin lubiących wilgoć, a także sprawdzi się jako dyfuzor zapachowy - wystarczy, że do wody dodasz kilka kropli olejków eterycznych.

Dzięki swojemu niepowtarzalnemu designowi nawilżacz odnajdzie się w większości wnętrz - także w salonie w stylu boho, w którym elektroniczne akcesoria często wyglądają wyjątkowo źle. Zewnętrzną pokrywę możesz zdjąć, aby odsłonić jego biały komin. Możesz też włączyć różne kolory światła.

Reklama

Czytaj także:

Ten modny dodatek na balkon w internecie potrafi kosztować fortunę. W Lidlu kupisz go za 59 zł

Piękny stojak na kwiaty czeka na ciebie w Lidlu. Teraz jest na wyprzedaży i kosztuje 79 zł

Ten dodatek do domu robi furorę na Instagramie. W Jysk kupisz bardzo podobny za… 10 złotych