Pogoda coraz bardziej zniechęca nas do siedzenia w domu. Codziennie kolejne osoby przenoszą na balkon jadalnię, pokój dzienny, a nawet... domowe biuro. Nie ma co się dziwić - w końcu przez ostatni rok wszyscy nasiedzieliśmy się w domach aż nadto...

Jeśli też pragniesz mieć swój zaciszny zakątek w środku miejskiej dżungli, ale do tej pory twój balkon pełnił raczej funkcję składziku niż miejsca do wypoczynku, najwyższa pora to zmienić. Możesz zapewnić sobie nieco przytulności dzięki szybkiej i taniej metamorfozie podłogi. Możesz użyć do tego klepek lub - w bardziej budżetowej wersji - dywanu.

Dywan na balkon Lidl, cena 59,90 zł

Wiele osób pomyślałoby pewnie: jak to - dywan na balkon? Otóż tak, musisz jednak wybrać taki, który będzie wytrzymały na warunki atmosferyczne. W Lidlu kupisz idealny dywan w tym celu. Jest wykonany z wodoodpornych materiałów, dzięki czemu świetnie poradzi sobie z promieniami słonecznymi, deszczem, a nawet błotem. Do tego ma bardzo elegancki i modny wzór.

fot. Dywan z tkaniny wodoodpornej Florabest/Materiały prasowe Lidl

Dywan z Lidla jest dwustronny, możesz więc wybrać między białym w szare wzory a szarym w białe wzory. Ma wymiar 180 centymetrów na 120 centymetrów. Jest jednak nie tylko duży, ładny i tani, ale też niezwykle praktyczny. Aby go wyczyścić, wystarczy go po prostu wytrzepać, a w przypadku większych zabrudzeń - umyć wilgotną gąbką lub opłukać wężem ogrodowym.

Ten modny dodatek na balkon to idealny wybór dla miłośniczek minimalistycznej wersji stylu glamour. Złote lub srebrne akcesoria, czerń, biel oraz pojedyncze pastelowe akcenty idealnie uzupełni jego prosty, geometryczny wzór.

Nie znaczy to jednak, że nadaje się on jedynie do użytku na zewnątrz. Dzięki nieprzemakalnej tkaninie, z której został uszyty, możesz położyć go także w kuchni, łazience czy przedpokoju. Jest przeznaczony nawet do ogrzewania podłogowego.

