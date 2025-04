Motyw ludzkiego ciała to obecnie najgorętszy trend wśród ozdób do domu i ogrodu. Wcale się temu nie dziwimy, bo same jesteśmy w nim zakochane bez pamięci. Doniczki z motywem twarzy już dawno podbiły nie tylko nasze serca, jednak to nie koniec możliwości tego trendu.

W Jysk trwają obecnie Dni Inspiracji, a setki wybranych artykułów z działu dekoracji i tekstyliów można kupić nawet 60% taniej. Kilka dni temu pisałyśmy o kocu z Jysk za 35 zł, a teraz w oko wpadła nam najmodniejsza rzeźba tego sezonu. Aż żal nie skorzystać z takiej okazji...

Rzeźba w kształcie głowy z Jyska, cena z 22,95 zł na 10 zł

Rzeźba z Jyska będzie idealną ozdobą do każdego pomieszczenia: salonu, sypialni, łazienki czy kuchni, ale także i jednym z najmodniejszych dodatków na balkon. Świetnie będzie pasować do każdego stylu.

fot. Rzeźba w kształcie głowy TORRE/Materiały prasowe Jysk

Rzeźba jest bardzo minimalistyczna. Świetnie sprawdzi się we wnętrzach miłośników prostych form i ograniczonych barw. Nie znaczy to jednak, że nadaje się tylko do surowych, industrialnych wnętrz. Idealnie będzie też wyglądać jako dodatek do salonu w stylu boho czy salonu w stylu hampton.

Ten dodatek jest wykonany z cementu - bardzo modnego ostatnio we wnętrzach. Ma 15 centymetrów wysokości i 9 centymetrów średnicy. W sklepach stacjonarnych oraz online obecnie kosztuje 10 zł.

