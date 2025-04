Dawniej, by nawilżyć powietrze w pokoju, na gorącym grzejniku wieszało się mokry ręcznik. Dziś ten sposób jest nadal praktykowany, choć często w nieco "ulepszonej" wersji. Zamiast ręczników wieszamy więc specjalny nawilżacz powietrza na kaloryfer. Jak działa i czy ta opcja się opłaca?

Reklama

Spis treści:

Nawilżacze na kaloryfer mogą być zrobione z różnych materiałów, mieć różne kształty, kolory oraz wzory. Ich funkcja w każdym przypadku jest taka sama.

Oto popularne typy nawilżaczy na kaloryfer:

nawilżacze ceramiczne,

nawilżacze stalowe,

nawilżacze plastikowe.

Zasada działania nawilżacza ceramicznego i stalowego jest taka sama - mają one postać odpowiednio wyprofilowanego naczynia na wodę, która pod wpływem ciepła grzejnika paruje. Para w naturalny sposób nawilża pomieszczenie.

W nawilżaczu plastikowym znajdziemy zbiornik na wodę oraz specjalny wkład wykonany z bawełny lub z bibuły. Jego struktura pozwala na większą wydajność parowania, czyli lepsze nawilżenie powietrza. Trzeba jednak pamiętać o regularnej wymianie wkładu.

Niewielki ceramiczny nawilżacz powietrza na kaloryfer kupisz już za 15 złotych. Większe, a przez to zwykle wydajniejsze, nawilżacze kosztują od 25 złotych wzwyż.

Nawilżacze powietrza na kaloryfer występują w wielu kształtach i kolorach. Tanie nawilżacze ceramiczne, idealne do pokoju dziecka (w kształcie zwierzątek), kupisz już za 10 złotych. Zwykle są białe, więc wtopią się w kolor kaloryfera i będą bardzo dyskretne.

Ceny stalowych nawilżaczy na kaloryfer zaczynają się od około 25 złotych. Są zwykle minimalistyczne, dzięki czemu pasują do większości pomieszczeń. Za dosyć duży plastikowy nawilżacz powietrza zapłacisz zaś od 25 złotych wzwyż, dodatkowo opakowanie 4 wkładów do nawilżacza to wydatek ok.10 zł. Najdroższe rodzaje nawilżaczy powietrza na kaloryfer w postaci maskownic kaloryfera z podświetleniem LED to wydatek rzędu 250 - 300 złotych.

fot. Nawilżacz powietrza na kaloryfer/Adobe Stock, Budimir Jevtic

Posiadacze tanich nawilżaczy wieszanych na kaloryferze często skarżą się, że ścianki produktu są zbyt grube, przez co nawilżacz okazuje się zupełnie bezużyteczny.

Podczas wyboru odpowiedniego nawilżacza trzeba więc zwrócić uwagę nie tylko na grubość ścianek, ale także na kształt nawilżacza. Aby prawidłowo działał, musisz dopasować go to kształtu kaloryfera, aby maksymalnie do niego przylegał. Wadą stalowego nawilżacza na kaloryfer, na którą skarżą się użytkownicy, jest rdza która pojawia się już po kilku tygodniach stosowania. Może ona brudzić także grzejnik i zostawiać charakterystyczne, rude plamy.

Do wad nawilżaczy na kaloryfer trzeba zaliczyć też fakt, że działają tylko wtedy, gdy działa grzejnik. Poza sezonem grzewczym nie spełniają więc funkcji innej niż... dekoracyjna. Możesz ewentualnie wlać od nich wodę z olejkiem eterycznym, ale bez podgrzewania nie będzie on wyczuwalny w całym pomieszczeniu.

Kupując nawilżacz powietrza podłączany do prądu, wydajność urządzenia możesz łatwo sprawdzić w specyfikacji. Przyjmuje się, że pożądana wydajność nawilżacza w pomieszczeniu o powierzchni 20 m2 to 200 ml/h, czyli w ciągu doby powinno wyparować od 2 do 5 litrów wody. Większość nawilżaczy na prąd spełnia ten parametr.

Niestety, w przypadku nawilżacza na kaloryfer, sukcesem będzie wyparowanie 200 ml wody w ciągu 4 dni. Może się to udać wyłącznie wtedy, gdy kaloryfer będzie grzał z pełną mocą. Takie tempo parowania wody nie wystarczy do tego, by poziom nawilżenia w pomieszczeniu widocznie się podniósł.

Nawilżacz powietrza na kaloryfer to jednak zdecydowanie najprostszy sposób na to, by zwiększyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Mimo kilku wad i niedociągnięć warto stosować go głównie w sypialni oraz w pokoju dziecka.

Suche powietrze obniża jakość snu, w sezonie grzewczym wilgotność powietrza może spaść nawet do 10%, przy czym optymalny poziom wilgotności powietrza to zakres od 40 do 60%. Dodatkowo zbyt suche powietrze może znacznie utrudnić leczenie w przypadku sezonowego przeziębienia.

Stalowy lub ceramiczny nawilżacz powietrza na kaloryfer to dobry wybór, jeśli poziom wilgotności powietrza w twoim mieszkaniu tylko nieznacznie odbiega od normy. Jeśli natomiast spada np. do 20% nie możesz liczyć na to, że taki nawilżacz wystarczająco jej poziom podniesie.

Jeśli w pomieszczeniu jest wyjątkowo suche powietrze, a ty czujesz, że swędzi cię skóra lub szczypią oczy, zdecydowanie lepszym wyborem będzie nawilżacz powietrza na prąd - parowy, ewaporacyjny lub ultradźwiękowy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.01.2020

Reklama

Czytaj także:Jak wybrać najlepszy oczyszczacz powietrzaRośliny oczyszczające powietrzeAplikacja, która doniesie o jakości powietrza