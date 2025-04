Styl boho zyskał na popularności nie tylko w modzie ślubnej, ale również w urządzaniu wnętrz. Jak wygląda i co go charakteryzuje?

Jak wygląda styl boho we wnętrzach?

Styl boho to przede wszystkim jasne kolory. Gama kolorystyczna opiera się na naturalnych barwach ziemi - beżach, zieleniach (tych pastelowych i oliwkowych) oraz brązach. Dodatkiem może być jeden lub dwa mocniejsze odcienie - często jest to turkus, bordo lub granat.

Boho to również naturalne materiały - drewno, bawełna czy len. W najmodniejszej wersji wzbogacone jest o subtelne złote dodatki oraz doniczkowe rośliny z dużymi liśćmi albo kompozycje z suchych traw. Styl boho nie może również obyć się bez plecionych dodatków np. z morskiej trawy albo słomy.

Co warto kupić do salonu w stylu boho?

Jakie dodatki do mieszkania kupić, aby uzyskać wymarzony styl boho? Postaw na plecione kosze, pled z widocznym splotem i makramy.

Pleciony kosz

Plecione kosze kupisz niemal w każdym sklepie z dekoracjami wnętrz. To nie tylko modny dodatek, ale również praktyczny gadżet - schowasz w nim wszystkie drobiazgi, które często nie mają konkretnego miejsca w salonie.

fot. Pleciony kosz w salonie/Adobe Stock

Makrama

Makramy to plecione ze sznurka ozdoby, które możesz powiesić na ścianie. Kupisz je w sklepach z dekoracją wnętrz - te mniejsze w cenach od 50 do 200 złotych, ale te większe to już zdecydowanie większy wydatek.

Ale makramę możesz wykonać samodzielnie - nie jest zbyt trudne, wymaga jednak czasu i cierpliwości.

fot. Makrama na ścianie w salonie/Adobe Stock

Pled o grubym splocie

Pled niedbale przerzucony przez fotel czy sofę nadaje wnętrzu przytulności. Te plecione znajdziesz m.in. w IKEA i Jysk w cenach od 30 złotych. Świetnie sprawdzą się również te z wełny czesankowej.

Pled dobrze wzbogacić o poduszki, również plecione i najlepiej w tej samej kolorystyce (można je kupić w lumpeksach za grosze).

fot. Gruby pled w tylu boho/Adobe Stock

