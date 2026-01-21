Dżungla korporacyjna i dżungla kobiet - dwa pojęcia o pozornie różnym znaczeniu, ale w rzeczywistości wiele je łączy. Zazdrość w pracy to rzecz, z którą niemal każdy z nas spotyka się każdego dnia. A zazdrość między kobietami jest równie popularna i jeszcze gorsza w skutkach. Wciąż widzimy bowiem, że to właśnie przez nią kobiety zamiast wzajemnie się wspierać, kopią pod sobą dołki. I da się to dostrzec na wielu szczeblach - nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na szczycie, choć kariera bez wątpienia tylko tę zazdrość potęguje. O tym i wielu innych interesujących kwestiach Michalina Grzesiak rozmawia z Nawojką Chałupińską-Nowik w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

"Perfekcyjnie NIEidealna": Michalina Grzesiak i Nawojka Chałupińska-Nowik o kobietach

Nawojka Chałupińska-Nowik to kobieta sukcesu, która zrobiła międzynarodową karierę i stała się liderką rozpoznawaną w całym kraju. Dziś często opowiada o swoim doświadczeniu, motywując, a jednocześnie przestrzegając kobiety przed dążeniem do sukcesu. Sama wielokrotnie spotkała się z tym, że inne kobiety próbowały kopać pod nią dołki, choć tu podkreśla, że jest pewna różnica.

Musimy to rozdzielić na dwa segmenty. Pierwszy segment - twoje prywatne życie, czyli twoje przyjaciółki. Dziewczyny, które są bardzo blisko ciebie, które w ciebie wierzą i dają ci maksymalną ilość wsparcia. (...) Wszystkie mnie wspierały - mówi Nawojka.

Co innego w życiu zawodowym. W tym przypadku znacznie trudniej mówić o jakimkolwiek wsparciu, szczególnie w korporacji międzynarodowej. Mentorka odniosła się do tego w kontekście swojej pracy dla amerykańskiej firmy.

Z Amerykanami to jest inny świat. Tam jest dżungla. Tam jest podpieprzanie swoich pomysłów, tam jest obrabianie ci tyłka, tam nie ma wsparcia. Ja dużo większe wsparcie zbudowałam sobie w Europie z liderkami na moim poziomie niż z Amerykankami. Ale to jest też może kwestia mojego trafienia - dodaje.

Te wspomnienia stały się źródłem wyjścia do tematu ogólnego wspierania się przez kobiety - nie tylko na wysokich stanowiskach. - "Świat kobiecy to jest dżungla dopiero" - stwierdziła Michalina Grzesiak. Do jakich wniosków doszła ze swoją rozmówczynią? O tym możecie się przekonać, oglądając najnowszy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

3. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna"

3. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" z Nawojką Chałupińską-Nowik jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Mentorka rozmawia w nim z Michaliną Grzesiak o trudnej drodze na szczyt oraz o tym, jak wiele musiała poświęcić dla kariery. To arcyciekawa rozmowa, której nie możecie przegapić.

Czytaj także: