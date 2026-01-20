Jest już 3. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", w którym gościnią Michaliny Grzesiak jest bizneswoman Nawojka Chałupińska-Nowik. Kobieta przez wiele lat zarządzała amerykańską korporacją, a dziś jest mentorką i opowiada o tym, jak to jest być na szczycie oraz jak wiele trzeba poświęcić, aby się na nim znaleźć. Jej słowa mogą być inspirujące dla wielu kobiet, ale też są pewną przestrogą. Zobacz, jak wyglądało życie liderki do momentu, w którym znajduje się obecnie.

Nawojka Chałupińska-Nowik o poświęceniu dla kariery

W rozmowie Michaliny Grzesiak z Nawojką Chałupińską-Nowik nie ma tematów tabu. Liderka otwarcie przyznaje, że lata ciężkiej pracy nauczyły ją wielu rzeczy i dziś inaczej pokierowałaby swoim życiem. Ma też radę dla pań, które chciałyby podążać jej ścieżką.

Gdybym miała magiczną różdżkę i gdybym mogła cofnąć czas, uwierz mi, że ja bym zrobiła dużo rzeczy inaczej. Natomiast wiem, co chciałabym powiedzieć dziewczynom, które marzą o świetnej karierze i o tym, że chcą być na mega wysokich stanowiskach: jeżeli macie chęć na posiadanie rodziny i dzieci, zamroźcie jajka.

Chałupińska-Nowik po latach przyznaje, że praca nie jest najważniejsza w życiu. Trzeba ustawić własne priorytety i uświadomić sobie, gdzie widzimy siebie nie w najbliższych latach, ale później, gdy kariera przeminie.

To jest tylko praca. Ja rozumiem, że praca daje ci apanaże, daje ci pieniądze, możesz żyć, możesz żyć komfortowo, mniej komfortowo - jak sobie to ułożysz. Ale może być też tak, że w trakcie tego twojego oddania się tej pracy, (...) ty możesz troszeczkę zatracić siebie i ważne jest to, żeby myśleć o sobie ja, o perspektywie, o rodzinie, o przyszłości, co się chce po sobie zostawić.

Cele biznesowe nie są ważne. Ważne są cele, jakie same przed sobą stawiamy i do których ostatecznie chcemy dążyć - nie za miesiąc, dwa, rok, czy kilka lat.

Mówisz swoim znajomym: no hej, sprzedałam tę firmę za 330 mln dolarów? Nie, oni chcą zobaczyć Nawojkę. (...) Proste życie i budowanie relacji, przyjaźni, związków, to jest dużo większy paszport, dużo większa nagroda niż kolejna torebka, niż kolejna pensja.

To cenna rozmowa, którą warto wysłuchać od początku do końca - niezależnie od tego, jakie stanowisko piastujemy w swoim życiu.

3. odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna" w serwisie YouTube

3. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" z Nawojką Chałupińską-Nowik jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Tam znajdziecie też poprzednie wywiady Michaliny Grzesiak - o miłości na własnych zasadach z Pauliną Mikułą oraz ciele, które może, ale nie musi z Martą Langwald.

