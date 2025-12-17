"Perfekcyjnie NIEidealna" to cykl rozmów, które prowadzi Michalina Grzesiak. Tym razem jej gościnią była Marta Langwald. Panie porozmawiały o tym, skąd bierze się kult „idealnej sylwetki”, dlaczego dziewczynki masowo rezygnują ze sportu w okresie dojrzewania i jak zmienić perspektywę ze „szczupłego ciała” na „sprawne, zdrowe ciało”.

"Perfekcyjnie NIEidealna" odc. 2: rozmowa z Martą Langwald

Nowy odcinek podcastu"Perfekcyjnie NIEidealna" porusza tematykę ciała, które może, ale nie musi. Pokazuje jednocześnie, że nawet kobiety, które regularnie uprawiają sport, potrafią być niezadowolone ze swojego wyglądu. Według statystyk, które przytoczyła Michalina Grzesiak, aż 70% pań uważa, że ich ciału wiele brakuje do ideału.

To, jak wyglądamy, nie do końca przekłada się na to, w jaki sposób będziemy siebie oceniać. Wręcz badania są brutalne i jednoznacznie wskazują na to, że kobiety mocno zaangażowane w sport i podkreślające, że podejmują aktywność ruchową po to, żeby kształtować swoje ciało, są jeszcze bardziej z niego niezadowolone - tłumaczy Marta Langwald.

Panie porozmawiały również o tym, jak wygląda presja społeczeństwa dotycząca wyglądu, kulcie szczupłej sylwetki, a także różnicach pomiędzy właśnie szczupłym a zdrowym ciałem - bo bywa ona cienka i często jest przekraczana. Po przesłuchaniu podcastu zdecydowanie łatwiej jest zaakceptować to, jak wyglądamy.

Gdzie obejrzeć całą rozmowę Michaliny Grzesiak z Martą Langwald?

Zachęcamy do obejrzenia całego 2. odcinka podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", który dostępny jest na naszym koncie w serwisie YouTube. To naprawdę wartościowa rozmowa, która może pomóc wielu z nas spojrzeć na siebie zupełnie inaczej. Przekonajcie się sami.

