Od kilku miesięcy dostosowujemy się do życia w „nowej rzeczywistości” wywołanej pandemią koronawirusa. Musieliśmy nauczyć się rezygnować z dawnych przyzwyczajeń i postawić na pierwszym planie zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez rząd. Zbliżająca się wielkimi krokami majówka nie sprawia, że domową kwarantannę znosimy lepiej. Co możemy zrobić w wolne dni, żeby nie łamać nakazów, a jednocześnie dobrze się bawić? Odpowiadamy.

Czy można grillować w czasie pandemii koronawirusa?

Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy w czasie majówki, jest grillowanie z rodziną i przyjaciółmi. Czy w czasie szalejącej pandemii możemy sobie pozwolić na posiłek na świeżym powietrzu? To zależy.

Jeśli mieszkamy w domku jednorodzinnym lub spędzamy czas na prywatnej działce i jesteśmy w obecności tylko osób, z którymi mieszkamy, nie ma żadnych przeciwwskazań do grillowania. Na naszej posesji możemy zajmować się dowolną aktywnością, jeśli nie naraża ona na niebezpieczeństwo osób z zewnątrz i naszych sąsiadów.

Co z rozpalaniem grilla na balkonie? W przepisach nie ma oficjalnego zakazu, który zabraniałby tej aktywności. Mimo to możemy odpowiedzieć za nią prawnie, jeśli będzie to uciążliwe dla naszych sąsiadów. Wynika to z art. 144 kodeksu cywilnego, który mówi o tzw. immisjach, czyli takich zachowaniach sąsiada, które są uporczywe dla innych mieszkańców. Zasadność takiego pozwu ocenia sąd.

Czy można jeździć rowerem w czasie pandemii koronawirusa?

Tak! Od 20 kwietnia dozwolona jest rekreacja na świeżym powietrzu, w tym jazda na rowerze. Nawet wtedy musimy jednak pamiętać, żeby zachować ostrożność, mieć na sobie jednorazowe rękawiczki i maseczkę ochronną oraz unikać kontaktu z innymi osobami.

Czy można wyjść do lasu w czasie pandemii koronawirusa?

W tym przypadku również obowiązują zasady, które weszły w życie 20 kwietnia. Spacery w lesie i w parkach są dozwolone. W parku obowiązkowe jest jednak noszenie maseczek ochronnych i zachowanie stosownego dystansu od innych spacerowiczów. Należy też pamiętać, że zamknięte pozostają place zabaw i ścieżki edukacyjne.

W lesie noszenie maseczki ochronnej nie jest obowiązkowe. Musisz ją założyć jedynie przebywając na terenie wspólnym, np. parkingu.

Czy plaże są otwarte w czasie pandemii koronawirusa?



W przypadku plaż stosowane są te same zasady, które dotyczą lasów i parków. Można wyjść na spacer nad morze lub jezioro. Nie można się jednak opalać się i należy unikać kontaktu z innymi osobami. W Trójmieście otwarto również mola, które do 20 kwietnia były zamknięte.

Czy można wyjechać na majówkę w czasie pandemii?

Zgodnie z zaleceniami rządu, opuszczanie miejsca zamieszkania jest niewskazane. Zamknięte są hotele i pensjonaty przyjmujące turystów. Wyjazdy zagraniczne również nie wchodzą w grę. W dalszym ciągu przekraczanie polskich granic jest zabronione. Nie zaleca się również odwiedzin u rodziny i znajomych. Może to narazić ich na zakażenie koronawirusem i rozprzestrzenianie się pandemii.

Czy można jechać na działkę w czasie pandemii koronawirusa?

W majówkę można z kolei jechać na działkę. Jedynym warunkiem jest to, by nie przebywały na niej żadne osoby, z którymi nie mieszkamy na co dzień. Odpadają więc wszelkie spotkania i imprezy z przyjaciółmi lub dalszą rodziną. Jednak, jako że działka to nasz teren prywatny, możemy na niej przebywać bez obaw o konsekwencje prawne.

