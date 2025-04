Wraz z upływem czasu lekarze na całym świecie zdobywają coraz więcej wiadomości o koronawirusie. Coraz lepiej wiadomo, co sprzyja infekcji, jak ją skutecznie leczyć i jakie mogą być objawy. Mimo to bywają sytuacje, kiedy nawet najlepsi medycy bywają zupełnie zaskoczeni przez szalejącą pandemię. Tak było też tym razem.

Reklama

Lekarze z Chin z nowym objawem koronawirusa

Dwaj chińscy lekarze zostali zarażeni SARS-CoV-2 poprzez kontakt z chorymi pacjentami. Choć obaj wrócili już do zdrowia, w trakcie terapii ich organizm uruchomił niezwykły system obronny. Ich skóra zmieniła kolor.

Jak podaje „Metro”, zakażeni lekarze to kardiolog Yi Fan oraz Hu Weifeng. Obaj zachorowali w trakcie pełnienia obowiązków w szpitalu w Wuhan, czyli mieście, w którym doszło do pierwszych przypadków COVID-19. Kiedy potwierdzono u nich obecność wirusa, przewieziono ich do szpitala zakaźnego.

Mężczyźni przejawiali typowe dla koronawirusa objawy takie jak problemy z oddychaniem, kaszel i ogólne osłabienie. W trakcie leczenia do tej listy dołączyła jeszcze jedna dolegliwość, której wcześniej nie łączono z COVID-19. W organizmach lekarzy doszło do burzy hormonalnej wywołanej walką z infekcją, która spowodowała zmianę koloru ich skóry na ciemniejszy.

Zespół medyczny opiekujący się mężczyznami zapewnia, że ich skóra wróci do normy w momencie, kiedy poziom hormonów się unormuje, a leki powstrzymujące koronawirusa zostaną zneutralizowane przez ich ciała.

Jakie objawy daje koronawirus?

W większości przypadków zakażeni koronawirusem przejawiają podobne symptomy. Pojawia się gorączka, suchy kaszel, ból mięśni i osłabienie. Dlatego tak łatwo pomylić COVID-19 z przeziębieniem lub grypą.

Część osób doświadcza jednak znacznie rzadszych i bardziej nietypowych objawów. Do tej pory potwierdzono, że chorzy mogą odczuwać anosmię i zaburzenia smaku. Może także pojawiać się wysypka podobna do tej występującej przy uczuleniu.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie: Jak prawidłowo prać i dezynfekować maseczki ochronne? Trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach Zużytych rękawiczek i maseczek nie można od razu wyrzucać do kosza. Dlaczego? Czy dzieci wrócą do szkoły jeszcze w tym roku szkolnym? Znamy stanowisko rządu Możliwość przemieszczania się tylko z elektroniczną przepustką. Od kiedy i gdzie będzie obowiązywała?