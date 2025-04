Przyszłość z koronawirusem nie jest jasna. Wciąż nie wiadomo, kiedy powstanie szczepionka i kiedy tak naprawdę powrócimy do normalnego życia. Póki co naukowcy oraz lekarze nie są pewni kiedy, jak i czy w ogóle, możemy już wracać do codzienności. Chociaż europejskie kraje robią pierwsze kroki w tym kierunku, Światowa Organizacja Zdrowia nie ma wątpliwości - jest na to zdecydowanie za wcześnie.

Według eksperta WHO do spraw pandemii koronawirusa nigdy nie wrócimy do całkowitej normalności - nie pomoże w tym nawet wynalezienie szczepionki na Covid-19.

Ekspert WHO: szczepionka nie rozwiąże problemu koronawirusa

Według profesora Davida Nabarro w najbliższej przyszłości nie ma szans na to, byśmy nie musieli zmagać się z koronawirusem. Musimy nauczyć się z nim żyć, ciągle mieć rękę na pulsie i stosować konieczne środki ostrożności.

Jak mówi profesor Nabarro, nie ma żadnej pewności, że w ciągu kilku następnych miesięcy uda się stworzyć działającą szczepionkę, a do istniejącego zagrożenia musimy się zaadaptować. To oznacza, że należy izolować osoby mające objawy zakażenia, ciągle nosić maseczki i chronić przed koronawirusem osoby starsze i chore.

Sam twierdzi, że to będzie nasza nowa normalność.

Trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: koronawirus, jak większość znanych nam patogenów, mutuje. Oznacza to, że szczepionka może nie być skuteczna na wszystkie jego szczepy, a co roku będzie trzeba ponawiać terapię, tak w przypadku grypy.

WHO i CDC już dawno mówiły, że mogą nas czekać sezonowe kwarantanny w okresach, w których koronawirus będzie najbardziej aktywny. Najprawdopodobniej będą się one pokrywać z sezonowością grypy, gdy ludzki organizm jest najbardziej osłabiony i podatny na zakażenia.

