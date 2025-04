Pierwsze przypadki osób zarażonych nowym koronawirusem SARS-CoV-2 pojawiły się w Chinach, w mieście Wuhan. Początkowo epidemii przyglądaliśmy się z daleka, śledząc medialne doniesienia. Kiedy jednak koronawirus dotarł do Włoch i to one stały się nowym epicentrum epidemii, poszczególne kraje zaczęły wprowadzać blokady na granicach i skłaniać obywateli do pozostawania w domach.

Kolejnym epicentrum pandemii koronawirusa stały się Stany Zjednoczone, ale obecnie coraz gorzej sytuacja wygląda w Turcji. Niedawno pisałyśmy o tym, jak Turcja walczy z koronawirusem, bo robi to nieco inaczej niż wiele krajów europejskich. Z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła już 2,5 miliona.

Turcja nowym epicentrum pandemii?

Podczas gdy we Włoszech, w Hiszpanii i w Niemczech liczba nowych zakażeń zaczyna spadać dzień po dniu, w Turcji gwałtownie rośnie. Do tej pory w Turcji potwierdzono 95 591 przypadków zakażenia, 2259 osób zmarło (dane za Johns Hopkins University).

Szybko rośnie liczba nowych przypadków zakażenia - tylko w ciągu 1 doby wykryto 4674 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a w ostatnich dniach umiera ponad 120 osób dziennie

Oto kraje o największej liczbie zakażonych i zgonów:

USA: 825306 zakażeń, 45075 zgonów;

Hiszpania: 204 178 zakażeń, 21 282 zgony;

Włochy: 183 957 zakażeń, 24 648 zgonów;

Francja: 159 300 zakażeń, 20 829 zgonów;

Niemcy: 148 453 zakażenia, 5 086 zgonów;

Wielka Brytania: 130 184 zakażenia, 17 378 zgonów;

Turcja: 95 591 zakażeń, 2 259 zgonów ;

; Iran: 84 802 zakażenia , 5 297 zgonów;

, 5 297 zgonów; Chiny: 83 864 zakażenia, 4636 zgonów;

Rosja: 52 763 zakażenia, 456 zgonów.

Liczba nowych zakażeń szybko rośnie także w Iranie i w Rosji, podczas gdy w Chinach już od wielu dni zgłaszane są pojedyncze przypadki. Liczba zgonów z powodu COVID-19 na całym świecie przekroczyła 177 tysięcy, a ponad 687 tysięcy uznano za ozdrowiałe.

