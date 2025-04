Odkąd w Polsce pojawił się obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, maseczki ochronne stały się najbardziej pożądanym przedmiotem w kraju. I chociaż wiele osób zdecydowało się na uszycie takiej samodzielnie, część ludzi woli zakupić produkt z odpowiednimi atestami. A te nie są tanie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach.

Wzrost ceny maseczek ochronnych

Od czasu pojawienia się koronawirusa na świecie, ceny maseczek poszybowały w górę. Przebitki wynosiły nawet kilkaset procent. Dochodziło również do procederów wykupowania maseczek ze sklepów medycznych przez prywatne osoby i sprzedawanie je z gigantyczną marżą na portalach ogłoszeniowych i w mediach społecznościowych.

Przykładowo, za 10 maseczek jednorazowych w niektórych drogeriach musimy zapłacić aż 120 zł. Jeśli zamierzamy zakupić opcję wielorazową ze specjalnymi filtrami, cena wzrasta nawet do 300 zł. Dla wielu Polaków to wydatek nie do przeskoczenia. Szczególnie w czasie recesji.

Regulacje dotyczące ceny maseczek ochronnych

Jak donosi RMF FM, ta sytuacja ulegnie wkrótce zmianie, bo Ministerstwo Rozwoju ma w planach wydanie specjalnej informacji rządowej, w której określi dokładnie maksymalną cenę maseczek ochronnych.

Minister rozwoju Jadwiga Emiliewicz wraz z całym zespołem pracuje nad szczegółowym rozporządzeniem, które najprawdopodobniej zostanie przekazane do publicznej wiadomości już w przyszłym tygodniu. Czemu tak późno? Jest to wyjątkowo skomplikowane zadanie, bo typów maseczek jest wiele: są jedno- i wielorazowe, chirurgiczne, smogowe, budowlane i zwykłe bawełniane. Każda z nich stanowi dla polityków osobne zagadnienie, które należy poddać analizie.

Czy można zakrywać twarz czymś innym niż maseczka?

Przypominamy, że zgodnie ze słowami ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, obowiązek zakrywania twarzy nie oznacza, że musimy zakupić do tego celu specjalistyczną maseczkę. Możemy osłonić nos i usta szalikiem, chustką lub kominiarką. Najważniejsze jest stworzenie bariery między drogami oddechowymi a powietrzem.

