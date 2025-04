Przygotowania do Wielkanocy, jak i do każdych innych rodzinnych uroczystości, należy dobrze przemyśleć. Zacznij od listy zakupów - najlepiej jeszcze tydzień przed świętami.

Reklama

Niedziela, tydzień przed świętami

To będzie dzień kluczowy dla powodzenia przygotowań do Wielkanocy. Cały wysiłek poświęćmy planowaniu. Czekające zadania musisz rozpisać tak, by każdego dnia obserwować progres, a jednocześnie nie doprowadzać siebie (ani bliskich) do wyczerpania i złości.

Planując świąteczne menu, weź pod uwagę liczbę gości. Pomyśl też o logistyce zakupów – produkty o dłuższym terminie przydatności można kupić już na parę dni przed świętami i uniknąć tym samym kolejek i nerwów.

Planując domowe porządki, pomyśl o kolejności prac – jeśli zaczniesz od sprzątania kuchni, to gwarantuję, że doświadczysz frustracji. Warto spojrzeć też na prognozę pogody – planujesz przecież umyć okna, prawda?

Zadania na dziś:

rozpiska tygodnia,

lista zakupów.

Poniedziałek

Sprzątanie zacznij od miejsc, które brudzą się najmniej – na przykład od sypialni. Poniedziałek to też dobry dzień na pierwsze spożywcze zakupy.

Kup wszystko to, co będzie ci potrzebne, a co ma wystarczająco długi termin przydatności do spożycia – nie będę podrzucała konkretów, bo przecież masz już przygotowaną listę. Na koniec coś spokojniejszego – przygotuj zakwas na żurek i posiej rzeżuchę – już za kilka dni ozdobi świąteczny stół.

Zadania na dziś:

sprzątanie sypialni,

pierwsze zakupy,

zakwas na żurek,

zasianie rzeżuchy.

Wtorek przed Wielkanocą

Jeśli pogoda sprzyja – umyj okna. Zdejmij też i wrzuć do pralki wszystkie firanki. Kiedy świeże i pachnące ponownie zawisną, poczujesz przedsmak świątecznej, wielkanocnej atmosfery.

Zadania na dziś:

mycie okien.

Środa

Zamarynuj wszystkie mięsa wielkanocne. To też dobry dzień, by sprawdzić nakrycia. Wyciągnij świąteczny obrus i sprawdź, czy nie jest zaplamiony. Środowe popołudnie poświęć na sprawdzenie wszystkiego, czym chcesz udekorować świąteczny stół.

Jeśli coś wymaga naprawy, masz wystarczająco czasu, by się tym zająć. Jeśli czegoś brakuje –uzupełnij listę zakupów (przy okazji sprawdź, czy sikawki z zeszłego roku ciągle są sprawne – dzieciaki ci nie wybaczą, jeśli w poniedziałek zostaną z niczym). Środa to też dobry dzień na weryfikację planu przygotowań do Wielkanocy, który ułożyłaś w niedzielę. Może coś pominęłaś?

Zadania na dziś:

marynowanie mięsa,

sprawdzenie nakrycia,

przygotowanie obrusa,

przygotowanie dekoracji,

weryfikacja planu.

Wielki Czwartek

To dzień ewentualnych drobnych zakupów (wynikających z wczorajszych obserwacji), wieszania firanek i dalszy ciąg robienia porządków. Ponieważ sprzątałaś systematycznie od poniedziałku, w czwartek powinnaś być bliska idealnego końca.

Jeśli byłaś wytrwała, w czwartek powinnaś cieszyć się czystymi oknami, pachnącymi firankami, lśniącym mieszkaniem (poza kuchnią!) i niemal zakończonymi zakupami.

Zadania na dziś:

drobne zakupy.

Wielki Piątek

Dzisiaj jest dzień kulinarny. Przygotuj babkę wielkanocną, ozdób mazurek, a razem z dzieciakami uszykuj pisanki. Teraz już rozumiesz, dlaczego sprzątanie kuchni musiało zaczekać. Już w czystej kuchni wspólnie z rodziną przygotuj święconkę.

Zadania na dziś:

pieczenie ciast,

malowanie pisanek,

szykowanie święconki.

Wielka Sobota

Święta tuż-tuż… Wracając ze święconką do domu, kup świeże kwiaty na stół, nastaw żurek wielkanocny i zrób ostatnie zakupy – chrupiący chleb, świeże warzywa.

Zadania na dziś:

kwiaty na stół,

ugotowanie żurku,

drobne zakupy.

Reklama

Więcej o Wielkanocy: