Sieradz Open Hair Festival to jedyne takie wydarzenie w Polsce - zabawa miejska polegająca na tworzeniu i prezentowaniu fryzur. Jakie atrakcje czekają na publiczność w tym roku? Prezentujemy program szóstej edycji, która trwać będzie od 18 do 20 lipca. Jej hasło przewodnie to „Kuźnia talentów”. Nawiązuje do idei mistrza Antoine’a Cierplikowskiego stworzenia w jego rodzinnym Sieradzu centrum, w którym młodzi artyści mogliby rozwijać swoje talenty.

Reklama

Sieradz Open Hair Festival - o wydarzeniu

Sieradzki festiwal od sześciu lat gromadzi najlepszych stylistów z całego świata, początkujących adeptów sztuki fryzjerskiej i amatorów. Łączy profesjonalne konkursy fryzjerskie z rozrywką dla publiczności. Zarówno zawodowcy jak i miłośnicy dobrej zabawy i plenerowych widowisk znajdą tu coś dla siebie. Sieradz Open Hair Festival powstał w 2009 r., w setną rocznicę narodzin chłopczycy (w 1909 r. Antoine po raz pierwszy ściął na krótko włosy popularnej aktorki francuskiej Evy Lavalliére). Organizowany jest w Sieradzu, rodzinnym mieście Cierplikowskiego, które słynny fryzjer regularnie odwiedzał i gdzie zmarł w 1976 r. W tym roku festiwal odbędzie się po raz szósty, a swoim motywem przewodnim „Kuźnia talentów” nawiązuje do marzeń mistrza Antoine’a o stworzeniu w Sieradzu „Gniazda Orłów”, artystycznego centrum dla młodych reprezentantów wszystkich dziedzin sztuki. Podczas trzech dni festiwalu będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych, obejrzeć pokazy mistrzowskie, posłuchać koncertów, spotkać stylistów z Polski i zagranicy oraz wziąć udział we wspólnej zabawie w stylizowanie fryzur na sieradzkim Rynku.

Sieradz Open Hair Festival - program

ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WŁOSÓW

21 lipca (niedziela), godz. 19, Pl. Wojewódzki

Fryzjerskie show przygotowane przez mistrzów grzebienia z Sieradza. Zaprezentowane zostaną fryzury dziecięce, a także tzw. wielkie fryzjerstwo. Jego prekursorem był mistrz Antoine, który na głowach modelek tworzył konstrukcje z włosów, upinał, tapirował, urzeczywistniał śmiałe wizje.. Gościem specjalnym pokazu będzie Maja Hyży, wokalistka, finalistka trzeciej edycji programu „X Factor“.

ANTOINE W KOSMOSIE I JEGO MUZY

19 lipca (sobota), godz. 20.30, Pl. Wojewódzki

Specjalnością Studia Transmode, dobrze znanego sieradzkiej publiczności są widowiska łączące teatr i spektakl mody inspirowane twórczością Antoine’a. W pierwszej widzowie wyruszą w podróż w lata 20., 30. i 40., czyli okres największej aktywności zawodowej Antoine’a. Druga odsłona spektaklu – to podróż w przyszłość i futurystyczne wizje fryzur Cierplikowskiego.

ZABAWA WE WSPÓLNĄ STYLIZACJĘ FRYZUR

21 lipca (niedziela), godz. 15, Rynek

Najbardziej charakterystyczny punkt SOHF, czyli bicie rekordu w jednoczesnej stylizacji fryzur zmienia formułę. Organizatorzy zrezygnowali z liczenia uczestników na rzecz nieskrępowanej miejskiej zabawy. Udział w niej mogą brać wszyscy – nie ma ograniczeń wieku, płci, wykształcenia, czy poziomu umiejętności fryzjerskich. Występuje się w parach: „stylista“ i „klient“. Ten pierwszy ma za zadanie stworzyć intrygującą, orygnialną fryzurę na głowie drugiego.

30. OGÓLNOPOLSKI KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA IM. ANTOINE’A CIERPLIKOWSKIEGO

20 lipca (niedziela), godz. 9, Starostwo Powiatowe (sala C)

Wyjątkowe wydarzenie w Europie i jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fryzjerskich w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 30 listopada 1975r. Jej gościem był sam mistrz Antoine – wówczas już 91-letni. Dziś konkurs jest szansą dla młodych i zdolnych fryzjerów stojących u progu kariery. Jury ocenia ich umiejętności w kilku kategoriach, m.in. fryzura: dzienna konsumencka, wieczorowa i ślubna.

KONCERT ANDRZEJA PIASECZNEGO

21 lipca (niedziela), godz. 22.00 – Plac Wojewódzki

Jest najbardziej popularnym, pracowitym i spełnionym wokalistą w Polsce. Nagrał kilkanaście udanych i znakomicie sprzedających się albumów. Był jurorem i nauczycielem w „Voice of Poland” oraz „Bitwie na głosy”. Od początku kariery Piaseczny czerpał z zagranicznych wzorców i skutecznie importował światowe standardy popu, ale pozostał językowym purystą - śpiewa po polsku. Jego największej przeboje usłyszymy w Sieradzu.

KONCERT KAMILA BEDNARKA

19 lipca (sobota), godz. 22.15, Pl. Wojewódzki

Kamil Bednarek jeden z najpopularniejszych polskich muzyków do Sieradza przyjedzie na specjalne życzenie publiczności. Na Facebooku ma ponad milion fanów. Większość czasu spędza w trasie, gra koncerty niemal codziennie. Ale mówi, że to sama radość zwiedzać Polskę i dzielić się pozytywną energią.

KONCERT ZESPOŁU ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY

21 lipca (niedziela), godz. 20.15, Pl. Wojewódzki

Legenda polskiej muzyki rockowej. W ciągu 35 lat przez skład zespołu przewinęło się ponad 40. muzyków. Jedynym, który niezmiennie tworzy trzon zespołu jest Wojtek Łuczaj-Pogorzelski. Niezachwiane pozostało także przywiązanie grupy do rockowych korzeni. I to właśnie ono zjednuje Oddziałowi Zamkniętemu kolejne pokolenia słuchaczy.

WYBORY MISS OPEN HAIR

19 lipca (sobota), godz. 18.30, Pl. Wojewódzki

Międzynarodowy konkurs piękności, który towarzyszy festiwalowi od początku jego istnienia. Zasady są proste: organizatorzy wybierają finalistki spośród grona zgłaszających się panien w wieku 18-27 lat. W tym konkursie tak jak podczas całego festiwalu liczą się włosy. Większe szanse na zwycięstwo mają dziewczyny mogące poszczycić się świetną fryzurą.

Reklama

Więcej muzycznych newsów:

25 muzycznych artysów poniżej 25 roku życia

Gorący koncert soulowego artysty!

Uroczy blondyn zaśpiewa w Warszawie!