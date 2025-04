Którzy z młodych artystów najlepiej radzą sobie w przemyśle muzycznym? Spotify przedstawia pierwszy ranking najbardziej wpływowych młodych gwiazd świata muzyki. Serwis Spotify przeanalizował największe hity, biorąc pod uwagę liczbę nie tylko liczbę odsłuchań utworów, ale także ich popularność na liście najczęściej udostępnianych kawałków. W ten sposób powstała lista 25 najpopularniejszych artystów, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat.

Reklama

Najbardziej popularni i wpływowi

Szwedzka gwiazda Avicii – pierwszy artysta, który osiągnął liczbę miliarda odtworzeń – w 2014 roku zdobył szturmem scenę muzyki elektronicznej, zapewniając sobie tytuł najbardziej wpływowego młodego muzyka. Tak sam skomentował swój sukces: „To dla mnie niezwykły rok. Niewiarygodne, że udało mi się zdobyć pierwsze miejsce w rankingu Spotify, i to na kilka miesięcy przed moimi 25. urodzinami! Kocham to co robię i cieszę się, że moi fani i Spotify wspierają moją muzykę”.

Zaraz za Aviciim uplasowała się Lorde, jedno z największych odkryć ubiegłego roku, której Royals trafiło w gusty słuchaczy na całym świecie. W pierwszej piątce znalazły się także gwiazdy o ugruntowanej już pozycji: Miley Cyrus, One Direction i Taylor Swift. W pierwszej dziesiątce oplasował się także młody wokalista country Hunter Hayes. Tuż za nim na liście pojawiła się Rita Ora, ulubienica serwisów plotkarskich.

Lista najpopularniejszych artystów poniżej 25. roku życia według Spotify:

1. Avicii

2. Lorde

3. Miley Cyrus

4. One Direction

5. Taylor Swift

6. Jason Derulo

7. Ariana Grande

8. Hunter Hayes

9. Rita Ora

10. Iggy Azalea

11. Justin Bieber

12. Sam Smith

13. Birdy

14. YG

15. Zedd

16. Demi Lovato

17. The Neighbourhood

18. Phillip Phillips

19. John Newman

20. Disclosure

21. Earl Sweatshirt

22. Jake Bugg

23. Hozier

24. Joey Bada$$

25. Sky Ferreira

Reklama

Więcej nowości muzycznych:

Lorde - 17-latka nową Miley Cyrus?

Siła marzeń, czyli życie w One Direction

Przystojny Juan Carlos Cano gwiazdą!