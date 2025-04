Ta wieloosobowa orkiestra, na czele z wokalistką Chiną Forbes, łączy w doskonałą całość jazz, muzykę latynoską i klasyczną, owijając ją delikatnie w klimaty retro. Tą esencjonalną miksturę ciepłych dźwięków będziemy mogli usłyszeć już w październiku na trzech koncertach w Polsce.

Założona w 1994 roku przez pianistę Thomas M. Lauderdale grupa Pink Martini szybko stała się fenomenem na skalę światową. Czerpiąc inspiracje ze światowej muzyki, mieszając gatunki takie jak jazz, klasyka i pop, Thomas założył swoją “małą orkiestrę”. Rok później Lauderdale zadzwonił do China Forbes, swojej koleżanki z Harvardu i zaproponował dołączenie do Pink Martini. Ich pierwsza wspólnie napisana piosenka "Sympathique" stała się sensacją we Francji i została nominowana do tytułu Piosenki Roku Francuskich Nagród Victories de la Musique.

Kilka słów o dorobku Pink Martini

Debiutancki album Sympathique został wydany w 1997 roku i szybko stał się bestsellerem, jak i pozostałe 4 albumy. Wszystkie 5 krążków pokryło się złotem w wielu krajach, m.in. we Francji, Kanadzie, czy Grecji. W kolejnych latach pod szyldem Pink Matini na rynku pojawiły się kolejne krążki - A Retrospective (2011), kolekcja ulubionych piosenek zespołu z ich osiemnastoletniej kariery, 1969 (2011), który był wynikiem współpracy z legendarną japońską wokalistką Saori Yuki, Get Happy (2013) oraz najnowszy longplay Dream A Little Dream (2014).

Styl Pink Martini

Oryginalny styl i wielojęzykowy repertuar zjednały grupie Pink Martini fanów na całym świecie. Zespół występował niemal w każdym zakątku globu – w Europie, Azji, na Bliskim Wchodzie, Afryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii oraz w Ameryce Południowej i Północnej, zarówno na deskach słynnych filharmonii jak i zadymionych klubów.

Pink Martini to jedyna w swoim rodzaju kilkunastoosobowa orkiestra, ponownie wystąpi w Polsce – już w październiku będziemy mogli ich posłuchać w Zabrzu, Poznaniu i Łodzi.

BILETY:

7.10 Dom Muzyki i Tańca - Zabrze

Ceny biletów: 159-249 zł

8.10 Sala Ziemi- Poznań

Ceny biletów: 159-249 zł

9.10 klub Wytwórnia-Łodź

Ceny biletów: 159-249 zł

Bilety do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10).

Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.ticketpro.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl

