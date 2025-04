"Karbala" to polska produkcja z iście gwiazdorską obsadą, dlatego też na premierze nie mogło zabraknąć gorących nazwisk i dawno nie widzianych aktorów. Ba, nie zabrakło nawet... pani polityk!

Gwiazdy na premierze filmu "Karbala" dość niechętnie pozowały do zdjęć. Nic dziwnego, bowiem to film gra pierwsze skrzypce i ma być przedmiotem dyskusji, a nie stroje czy modowe wpadki, i my się z tym zgadzamy.

O filmie "Karbala"

Film Krzysztofa Łukaszewicza to dramat wojenny. Akcja osadzona jest w Iraku w 2004 roku. City Hall zostaje zaatakowana przez Al-Kaidę i As-Sadrę. Grupa polskich oraz bułgarskich żołnierzy odpiera kolejne ataki, a w rolach dzielnych mundurowych zobaczymy Leszka Lichotę, Antoniego Królikowskiego czy Michała Żurawskiego.

Wśród gości na premierze pojawiła się też dawno niewidziana Agnieszka Grochowska, czy... Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz galerię!

