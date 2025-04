Już 11 września do kin wchodzi kolejny hit z Meryl Streep w roli głównej! To jedna z nielicznych okazji, kiedy to oscarowa aktorka występuje w duecie ze swoją córką, Mamie Gummer!

Dlaczego "Nigdy nie jest za późno"?

Każdy ma za sobą doświadczenia i wspomnienia, które chciałby zmienić. Takie motto przyświecało Jonathanowi Demme’owi przy tworzeniu filmu "Nigdy nie jest za późno" i jego głównej postaci: Ricki Rendazzo, w którą wciela się Meryl Streep. Ricki to piosenkarka, gitarzystka, która prowadzi rockowy tryb życia, a przy tym jest... matką. Przed laty stanęła przed wyborem: albo spełni swoje marzenia, albo poświęci rodzinie i... postawiła na siebie. Teraz ma wyrzuty sumienia, wraca do rodziny i ma nadzieję, że... nigdy nie jest za późno.

Kiedy w jednej z pierwszych scen filmu Ricki widzi swoją złamaną życiem córkę, wie, że oto nadszedł czas, bu odkupić swe winy.

Meryl Streep wcieliła się w wiele sławnych postaci. Mając gotowy scenariusz, producent Marc Platt zwrócił się do Streep.

Znam Meryl od lat i wiem, że kocha śpiewać, pomyślałem więc, że to może być rola, której nie odrzuci. Pracowałem z nią wtedy nad Opowieściami z lasu i któregoś dnia wręczyłem jej scenariusz Cody. Po kilku tygodniach Meryl zapytała Pamiętasz scenariusz, który mi dałeś? Kocham tę historię.

Mama i córka w życiu i... na ekranie

Reżyser obrazu podkreśla, że nie chciał, by obie aktorki, Mamie Gummer i Meryl Streep, konsultowały między sobą swoje role na planie. Meryl Streep wyznała, że

Mamie jest niezwykle dramatyczna, zawsze taka była. Od 3. roku życia, może nawet od 3. miesiąca. Dlatego w życiu prywatnym występowałyśmy razem wielokrotnie. To bardzo trudny biznes, niełatwo się w nim przebić, mając taką matkę, ale dzieci nigdy nie stawiają rodziców na piedestale, patrzą na nas inaczej niż publiczność.

