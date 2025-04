Nadeszła chwila, w której fanki Jude'a Law regularnie będą czuć się skonsternowane. Plotki o tym, że Jude Law zagra papieża, okazały się prawdą. Oto zwiastun serialu, który będzie emitowany na HBO.

"The Young Pope", czyli inaczej "Młody papież" to najnowsza serialowa propozycja stacji HBO. W rolę fikcyjnego papieża, Piusa XIII, wciela się przystojny, znany głównie z komedii romantycznych, Jude Law. Tym razem pokaże się z innej strony. Wymyślona sylwetka papieża to postać bezwzględna, przyprawiająca o dreszcz niepokoju, manipulująca otoczeniem, cyniczna. A w dodatku - nałogowo paląca papierosy.

Screen Youtube

Jude Law jako papież w "The Young Pope"

Trailer zwiastuje serial przesycony momentami niepokoju, a nawet grozy. To historia najmłodszego w historii i pierwszego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, papieża i jego pontyfikatu. Nowo wybrany papież to uosobienie hipokryzji i zakamuflowanego obrazoburstwa. W konfesjonale wypowiada słowa:

Nie mam żadnych grzechów. Jestem ich przeciwnością. Jestem Bogiem.

Jawna prowokacja czy duża sztuka?

Reżyserem i pomysłodawcą 8-odcinkowego serialu jest Paolo Sorrentino, zdobywca Oscara za film "Wielkie piękno".

Jego zamiarem było przedstawienie Watykanu jako (fikcyjnego) źródła intryg, pełnego uzurpacji miejsca niedostępnego i tajemniczego. Sorrentino podjął się wyzwania zajrzenia do papieskiej alkowy, która dla wielu śmiertelników pozostaje w świecie imaginacji. Czy ktoś tak naprawdę wie, jak wygląda środek tego hermetycznego świata?

Screen Youtube

Twórca serialu twierdzi jednak, że nie ma on na celu prowokować, a projektować wyobrażenia śmiertelników o życiu papieża i i kapłanów w jego otoczeniu.

Nie ma to być obraz jakiejkolwiek formy uprzedzeń czy nietolerancji – mówi Sorrentino, reżyser serialu. A raczej próba wybadania, ze szczerością i ciekawością, trudów, sprzeczności i fascynujących aspektów kleru.

Krytyka natomiast twierdzi, że to cios zadany w samo serce katolicyzmu. Jedno jest pewne: Jude Law przyciągnie widownię. Premiera "Młodego papieża" odbędzie się 27 października. Serial będzie emitowany w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Austrii czy... Włoszech.

Co sądzicie o tej produkcji? Będziecie oglądać?

