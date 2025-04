"Pełna chata" to kultowy serial telewizyjny produkcji amerykańskiej, który był realizowany w latach 1987-1995. Był absolutnym komediowym hitem! Teraz już wiemy na pewno, że powróci na ekrany i to w niezmienionym składzie!

Reklama

Serial, który przeszedł do historii

W ciągu 8 lat powstały 192 odcinki "Pełnej chaty". Polska premiera miała miejsce 27 czerwca 1992 roku w TVP 2, a serial zyskał dużą popularność i aprobatę widzów. Dlatego też był później kilkakrotnie powtarzany, zarówno przez TVP, jak i inne stacje (m.in. TVN oraz RTL 7). Na oczach tysięcy widzów dorastały urocze bohaterki, najsławniejsze bliźniaczki: Mary-Kate i Ashley Olsen. Teraz kultowa produkcja opowiadająca losy rodziny Tannerów wraca na ekrany telewizorów. Kogo zobaczymy w rolach głównych?

ONS.pl

Nowa-stara "Pełna chata"

Choć od zakończenia emisji serialu minęło już 20 lat, to emocje na myśl o tym, że ponownie zagości on na małym ekranie, wciąż są ogromne! Serial opowiadający o wdowcu (John Stamos) samotnie wychowującym 3 dzieci ma swoich wiernych sympatyków. Pojawiły się plotki na temat obsady legendarnej "Pełnej chaty", a jak donosiły media, bliźniaczki Ashley i Mary-Kate Olsen nie było początkowo chętne, by wziąć udział w produkcji. Wiadomo, że nastąpi zmiana w kwestii tytułu serialu i będzie on brzmiał "Pełniejsza chata" ("Fuller House").

ONS.pl

"Pełniejsza chata" - czego się możemy spodziewać?

Serial będzie opowiadał o dalszych losach 2 starszych córek. D.J. będzie pracowała jako weterynarz. Niedawno owdowiała, z 2 synkami i w trzeciej ciąży, ma mieszkać w San Francisco wraz z młodszą siostrą, marzącą o karierze w branży muzycznej, Stephanie oraz najlepszą przyjaciółką, samotną matką Kimmy Gibbler. Na więcej szczegółów dotyczących produkcji przyjdzie nam jeszcze poczekać. W "Pełniejszej chacie" zobaczymy m.in. Candace Cameron Bure, Jodie Sweeten oraz Andree Barber. W przyszłym roku platforma Netflix zaprezentuje 13 nowych odcinków, w których poznamy dalsze losy bohaterów. Prawdopodobnie, jak to w zwyczaju ma firma Netflix, zostaną one wyemitowane wszystkie jednocześnie.

Reklama

Zobacz także:

Wybieramy najlepszy polski serial. Zagłosuj!

Serial "Przyjaciele" kończy 20 lat!

Edyta Górniak zadba o karierę syna?