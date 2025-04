Reklama

Serial na podstawie powieści "Zawołajcie położną"

Na polską antenę trafia właśnie nowy serial ukazujący prawdziwe losy niezwykłej kobiety – położnej, która w latach 50. XX wieku pracowała w londyńskim East Endzie. Już wkrótce zobaczycie premierowy sezon serialu BBC „Z pamiętnika położnej”, powstałego na podstawie książki "Zawołajcie położną".



Prawdziwa historia angielskiej dziewczyny

Sercem filmu są wspomnienia Jennifer Worth (1935–2011), która w młodości trafiła do ośrodka sióstr anglikańskich we wschodniej części Londynu. To tutaj Worth nauczyła się swojego zawodu. Z początku lekko ateizująca panna z dobrego domu z czasem zaczęła nabierać jednak coraz większego szacunku do sposobu życia, na jaki zdecydowały się siostry zakonne. Z podziwem spoglądała też na siłę drzemiącą w mieszkańcach odradzającego się po wojnie robotniczego East Endu.



Położnictwo opisane z humorem

Worth własne wspomnienia spisała w trzech tomach. "Zawołajcie położną" (oryg. Call the Midwife) to pierwszy z nich. W książce pokazane jest to, jak bohaterka ogromnie cieszy się z przyjścia na świat każdego dziecka. Nie da się jednak pominąć towarzyszącego jej strachu. Opisane porody odbywały się przecież w czasach, gdy higiena i fachowa opieka medyczna w powracającej do życia dzielnicy nie były oczywistością. Książka Worth to żywiołowy, reporterski zapis pracy położnych. Nie brak tu tego, co Brytyjczycy lubią najbardziej – wyśmienitego poczucia humoru.



Co zainspirowało Jennifer Worth do napisania książki?

Jedną z inspiracji do napisania wspomnień był dla Worth artykuł Terri Coates („The Guardian”) poświęcony sylwetce położnej w literaturze. Coates swój tekst kończy życzeniem, że być może jest gdzieś położna, która potrafiłaby zrobić dla położnictwa to, co James Herriot zrobił dla weterynarzy. Chyba już się znalazła. Być może wspomnienia brytyjskiej pielęgniarki sprowokują niejedną dyskusję na temat sytuacji w położnictwie — również w Polsce.



Materiały prasowe - Wydawnictwo Literackie