Jesień kojarzy się nam z grzybami, ich zbiorami, a teraz nawet kojarzyć ci się będzie z Dniem Grzyba. Jeśli masz swoją pociechę, to nie tylko możesz wybrać się całą rodziną na to święto w swoim mieście, ale i przygotować swojego przedszkolaka na grzybowe święto.

Spis treści:

Dzień Grzyba obchodzony jest 24 września. Święto to niesie za sobą wiele pozytywnych skojarzeń, ponieważ z całą rodziną wybrać możesz się w tym okresie na grzybobranie, by uczcić ten dzień.

W różnych miastach w Polsce święto grzyba odbywa się w różnych datach, lecz organizatorzy trzymają się sztywno września. Podczas takiego święta można brać udział w wielu atrakcjach, jakie dane miasto przygotowuje. Są to np.:

konkurs grzybobrania,

konkurs na największego grzyba,

warsztaty z: czerpania papieru, tkactwa, pokazy szycia ze słomy, kowalstwa,

konkurs kulinarny,

liczne atrakcje dla dzieci,

malowanie toreb płóciennych,

piłowanie drewna na czas,

zupa grzybowa dla uczestników,

koncerty,

stoiska z rękodziełem ludowym.

To są oczywiście przykłady tego, co na Dzień Grzyba miasta organizują, lecz zebraliśmy je, by pokazać ci, jak święto to jest ciekawe i przyjazne rodzinom i dzieciom.

Mali ludzie w przedszkolach również obchodzą Dzień Grzyba bardzo hucznie. Przedszkolaki mają zapewnione wiele atrakcji, a mogą to być np.:

poznanie budowy grzyba,

poznanie grzybów jadalnych,

poznanie grzybów trujących,

prace plastyczne,

rozmowa na temat tego, co można przyrządzić z grzybów,

zabawa z użyciem chusty animacyjnej,

zabawa ruchowa „Grzybobranie”,

liczenie zebranych grzybków w koszyku.

