Z racji tego, że grzyby lecznicze działają czasem lepiej niż suplementy, warto spożywać je w określonych ilościach. Nawet jeśli nie jesteś pewna któregoś konkretnego gatunku, należy skonsultować swoje wątpliwości z lekarzem.

Reklama

Spis treści:

Grzybów leczniczych, które uważa się, że leczą nowotwory, jest aż pięć. Są to:

Reishi – jest wykorzystywany do leczenia raka oraz po to, by ulepszyć siłę i witalność, ponadto łagodzi skutki uboczne chemoterapii oraz wzmacnia reakcję immunologiczną organizmu,

– jest wykorzystywany do leczenia raka oraz po to, by ulepszyć siłę i witalność, ponadto łagodzi skutki uboczne chemoterapii oraz wzmacnia reakcję immunologiczną organizmu, Shiitake – znany jest w obrębie kulinarni, lecz stosowany jest również jako środek, który wspiera raka oraz wzmacnia system immunitetowy,

– znany jest w obrębie kulinarni, lecz stosowany jest również jako środek, który wspiera raka oraz wzmacnia system immunitetowy, Maitake – zwany również jako żagwica listkowata, pomaga w walce z infekcją oraz pomaga w leczeniu artretyzmu, zwalnia poszerzanie raka,

– zwany również jako żagwica listkowata, pomaga w walce z infekcją oraz pomaga w leczeniu artretyzmu, zwalnia poszerzanie raka, Wrośniak różnobarwny – stymuluje system immunologiczny,

– stymuluje system immunologiczny, Maczużnik chiński – stymuluje system immunologiczny.

Grzyby shiitake zyskały na popularności po dowiedzeniu przez naukowców, że mają one właściwości lecznicze. Oprócz pieczarek są to jedne z najczęściej uprawianych grzybów na świecie. Posiadają prozdrowotne właściwości. Ich substancje odżywcze oraz witaminy i minerały to:

białko, które jest źródłem aminokwasów,

błonnik pokarmowy,

witaminy z grupy B,

żelazo,

potas,

fosfor,

witaminę C,

witaminę D,

selen,

cynk,

wapń,

kwas foliowy.

Grzyby shiitake wykazują działanie, które obniża poziom cholesterolu we krwi. Powodują one również zapobieganie miażdżycy oraz zapobiegają udarowi mózgu. Ponadto zawartość potasu wpływa korzystnie na utrzymanie ciśnienia krwi.

Grzyby te bogate są również w substancje aktywne, które rozpoczynają produkcję przeciwciał przez układ odpornościowy. Wykorzystuje się je również w leczeniu zapalenia wirusowego wątroby typu B czy gruźlicy. Hamują również rozprzestrzenianie się wirusa HIV. Grzyby shiitake stosuje się również podczas chorób autoimmunologicznych, gdyż hamują reakcję układu odpornościowego, który niszczy zdrowe komórki. Ponadto regenerują organizm, więc chronią przed grypą oraz przeziębieniami najczęściej w sezonie jesienno-zimowym.

Grzyby shiitake mają swoje zbawienne działanie również na pracę układu nerwowego. Już niewielka spożyta ilość dostarczy ci witamin. Grzyby te ułatwiają zasypianie oraz walczą ze stresem, który w dzisiejszych czasach jest dość powszechnym zjawiskiem. Spożywanie ich wpływa również na koncentrację i pamięć człowieka. Dodatkowo pomagają obniżyć poziom cukru we krwi, więc polecane są zwłaszcza cukrzykom. Zawarty w nich beta-glukan zwiększa uczucie sytości. Są z pewnością przyjazne osobom, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Grzyby reishi posiadają w sobie wiele składników aktywnych cennych dla zdrowia człowieka. Należą do nich związki polisacharydowe, czyli:

kumaryna,

alkaloidy,

alfa- i betaglukany.

Ponadto grzyby reishi zawierają minerały i witaminy, które powodują, że grzyby te działają prozdrowotnie na organizm ludzki. Są to:

mangan,

magnez,

cynk,

miedź,

witaminy z grupy B,

german,

17 aminokwasów.

Dzięki ekstraktowi z grzybów reishi obniża się poziom glukozy we krwi, dzięki czemu może on hamować enzym, który używany jest przez wątrobę. Hamują one bądź zapobiegają postępowaniu cukrzycowemu po powikłaniach nerkowych. Dodatkowo grzyby reishi obniżają ciśnienie tętnicze i działają przeciwagregacyjnie. Zapobiegają więc powstawaniu miażdżycy. Grzyby te okazują się nawet skuteczną alternatywą dla leków antyalergicznych.

Spożywając grzyby lecznicze reishi, przedłużasz jakość i długość życia. Jednakże posiadają one również inne właściwości, czyli:

tak samo, jak grzyby shiitake ułatwiają zasypianie,

wspomagają walkę z chorobami neurodegeneracyjnymi,

wspomagają walkę z cukrzycą,

łagodzą objawy astmy oskrzelowej,

wspomagają leczenie zapalenia oskrzeli,

działają antyoksydacyjnie poprzez redukcję wolnych rodników.

Grzyby lecznicze uprawiane są również w Polsce. Przyczyniają się one do poprawy metabolicznego organizmu oraz poziomu energii. Wyciągi w nich zawarte stosowane są w zwiększonym stanie podatności w alergiach oraz na infekcje.

Do grzybów leczniczych azjatyckich oraz europejskich zalicza się:

shiitake,

enoki,

maitake,

borowik szlachetny,

boczniak ostrygowaty,

smardz jadalny.

Natomiast do niespożywczych leczniczych gatunków grzybów, zalicza się:

maczużnik chiński – yartsa gunbu albo kordyceps,

lakownica żółtawa – lingzhi albo reishi,

rozszczepka pospolita,

wrośniak różnobarwny,

błyskoporek podkorowy – grzyb chaga,

pieczarka brazylijska – pieczarka blazei,

trzęsak morszczynowaty – grzyb biały.

Reklama

Czytaj także:

Grzyby dla zdrowia

Grzyby shi-take - eliksir dla zdrowia

Grzyby w kuchniach świata