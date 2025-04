Kalendarium grzybiarza to kompendium wiedzy, gdyż dowiedzieć się możesz, które grzyby gdzie oraz kiedy rosną. Wiedza ta pozwoli ci wrócić z koszem pełnym tych leśnych przysmaków.

Czy wiesz, że wśród grzybiarzy istnieje pojęcie jak „kalendarz księżycowy grzybiarza”? Niektórzy z nich twierdzą, że fazy księżyca mają czynny wpływ na wzrost grzybów. Chodzi o to, że gdy jest pełnia, to występuje w lasach najwięcej grzybów. Jednakże mówi się również, że przez pełnię grzybów jest najmniej, a nawet jeszcze, że podczas niej grzyby są robaczywe.

Są trzy szkoły wierzenia w kalendarz księżycowy grzybiarza:

Grzyby rosną od nowiu do pełni księżyca – te teoria ma najwięcej zwolenników.

Grzyby rosną po pełni księżyca.

Grzyby rosną podczas pełni księżyca.

Jednakże nie ma naukowych dowodów na to, że rzeczywiście tak jest. Tak naprawdę wystarczy kilka deszczowych dni, by „wyrosnąć jak grzyby po deszczu”.

Pierwsze grzyby pojawiają się już na wiosnę, lecz połowa lata oraz jesień jest najlepszym sezonem dla zapalonych grzybiarzy. Mowa tu oczywiście o ciepłym deszczu w lecie. Pojawić się wtedy mogą jakże popularne maślaki, kanie, koźlarze czy podgrzybki.

Tak naprawdę konkretną datę do grzybobrania wybieramy sobie sami, pod nasze preferencje pogodowe. Albowiem dzień na grzybobranie należy dostosować pod panujące warunki atmosferyczne. Na wysyp grzybów potrzebna jest wilgoć, a wtedy możesz mieć pewność, że wrócisz z koszykiem pełnym grzybów.

Szczytem sezonu na zbieranie grzybów jest wrzesień i październik, jednak nie trzeba czekać na szczyt sezonu. Jeśli nie zależy ci na ilości, a dobrej zabawie i przede wszystkim – lubisz zbierać grzyby, to wybrać się możesz na grzybobranie nawet podczas letniego spaceru.

Każdy prawdziwy grzybiarz idzie do lasu po to, by wrócić z pięknymi okazami grzybów. Jeśli jest ci wszystko jedno, z jakimi grzybami wrócisz, to możesz wybrać się bez konkretniejszej wiedzy na temat tego, który grzyb, kiedy rośnie. Pamiętaj jednak, by zaopatrzyć się wtedy w atlas grzybów, by nie zebrać grzybów trujących.

Jednakże, jeśli zebrać chcesz konkretne gatunki grzybów, to poniższy spis pozwoli ci ruszyć na grzybobranie w odpowiednim czasie:

Kurki – rosną od czerwca do listopada, pełny owocnik jest w sierpniu, wrześniu i październiku, występuje pod dębami, sosnami, grabami i świerkami,

– rosną od czerwca do listopada, pełny owocnik jest w sierpniu, wrześniu i październiku, występuje pod dębami, sosnami, grabami i świerkami, Podgrzybki – rosną od czerwca do listopada, pełny owocnik jest we wrześniu i październiku, występują pod świerkami i sosnami,

– rosną od czerwca do listopada, pełny owocnik jest we wrześniu i październiku, występują pod świerkami i sosnami, Kanie – rosną od czerwca do listopada, pełny owocnik jest we wrześniu i październiku,

– rosną od czerwca do listopada, pełny owocnik jest we wrześniu i październiku, Maślaki – rosną od czerwca do października, pełny owocnik jest we wrześniu, występują pod sosnami,

– rosną od czerwca do października, pełny owocnik jest we wrześniu, występują pod sosnami, Borowiki – rosną od lipca do października, pełny owocnik jest we wrześniu i październiku, występuje w lasach iglastych, liściastych i mieszanych,

– rosną od lipca do października, pełny owocnik jest we wrześniu i październiku, występuje w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, Koźlarze – rosną od lipca do października, pełny owocnik jest w sierpniu i wrześniu, koźlarze babka występują pod brzozami, a koźlarze czerwone pod osikami i topolami,

– rosną od lipca do października, pełny owocnik jest w sierpniu i wrześniu, koźlarze babka występują pod brzozami, a koźlarze czerwone pod osikami i topolami, Gąski – rosną od lipca do listopada, pełny owocnik jest w październiku i listopadzie,

– rosną od lipca do listopada, pełny owocnik jest w październiku i listopadzie, Rydze – rosną od sierpnia do listopada, pełny owocnik jest w październiku i listopadzie,

– rosną od sierpnia do listopada, pełny owocnik jest w październiku i listopadzie, Opieńki – rosną od września do listopada, pełny owocnik jest w październiku, występuje w parkach, lasach liściastych, ogrodach, w korzeniach drzew iglastych i liściastych oraz na pniach,

– rosną od września do listopada, pełny owocnik jest w październiku, występuje w parkach, lasach liściastych, ogrodach, w korzeniach drzew iglastych i liściastych oraz na pniach, Szmaciaki gałęziste – rosną od lipca do listopada, występuje na świerku i sośnie,

– rosną od lipca do listopada, występuje na świerku i sośnie, Gołąbki wyborne – rosną od maja do września, występują pod sosnami, dębami, bukami, lipami i świerkami.

