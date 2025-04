Kiedy będziesz już wiedziała, gdzie jechać na grzyby to gwarantujemy, że zbieranie ich stanie się twoim hobby oraz miłym spędzaniem czasu wolnego. Grzybobranie nabiera tempa z sezonu na sezon, więc grzybiarze coraz częściej wychodzą z lasów z coraz to liczniejszymi zbiorami. Przekonaj się i ty, gdzie najlepiej jechać na grzyby.

Spis treści:

Doświadczeni grzybiarze wiedzą, gdzie udać się na grzyby. Jednak jeśli jesteś laikiem i jest to twoje pierwsze podejście do tematu zbierania grzybów, to warto dowiedzieć się, gdzie ich szukać. Ponadto wrzesień jest najlepszym czasem na zbieranie grzybów, gdyż pogoda sprzyja grzybiarzom. Ważne jest, by zacząć z samego rana, ponieważ wtedy grzybów jest najwięcej i są one świeże. Poniżej zebraliśmy miejsca w Polsce, gdzie najczęściej one występują.

Gdzie na grzyby – śląskie

W województwie śląskim są miejsca, które od lat szczycą się popularnością wśród wielbicieli zbierania grzybów. Są to np.:

Powiat lubliniecki – wieś Solarnia oraz lasy na terenie Koszęcina,

Powiat myszkowski – Czarny Kamień, który znajduje się na pograniczu Ogorzelnik w gminie Niegowa oraz gmin Żarki Niegowa,

Powiat tarnogórski – wieś Mikołeska, gmina Tworóg, okolice zalewu Nakło-Chechło oraz okolice zbiornika wodnego w Zielonej,

Powiat zawierciański – okolice Pyrku oraz las w Kroczycach,

Lasy Rudzkie,

Las na granicy Marklowic oraz Radlina,

Las między Pszczyną a Tychami,

Las Wodzisławski, okolice kąpieliska Balaton oraz Baszty,

Olsztyńskie lasy niedaleko Częstochowy,

Rybnik – Wielopole w stronę Kamienia, Golejowa i Książenic.

Trzeba jednak pamiętać, że są miejsca, gdzie zbieranie grzybów jest niedozwolone. Nie można robić tego w rezerwatach, w parkach narodowych, w rejonach lasów, które objęte są zakazem wstępu oraz na terenach wojskowych.

Grzyby, które znajdziesz w województwie śląskim, to:

maślaki,

kanie,

prawdziwki.

Gdzie na grzyby – lubuskie

Województwo lubuskie obfituje w wiele grzybów. Według grzybiarzy to właśnie to województwo, a dokładnie miejsca przy granicy niemieckiej, gwarantują najbardziej obfite zbiory. Przed wybraniem się na grzybobranie w województwie lubuskim należy zapoznać się, jakie konkretne gatunki rosną w danych miejscach. Tak więc podgrzybki znajdziesz w lasach świerkowych oraz liściastych, ale także w mieszanych. Borowiki rosną przeważnie pod świerkami i sosnami, a maślaki w młodnikach sosnowych oraz w zagajnikach. Znane ci już koźlarze lubią okolice brzóz oraz osik, dobrze czują się w lasach liściastych. Na pniach i korzeniach drzew szukaj opieniek.

Grzybów w województwie lubuskim szukaj przede wszystkim w tych miejscach:

Okolice miejscowości Jeziory Wysokie i Nowa Rola,

Okolice Lubięcina i Starego Sącza,

Okolice miejscowości Toporów, Jordanowo, Przełazy, Nowa Wioska, Rokitnica, Niedźwiedź, Międzylesie, Lubrza, Bucze, Poźrzadło i Staropole,

Okolice miejscowości Olbrachtowa, Mirostowic Dolnych i Łukawy,

Okolice miejscowości Sobolice, Przewóz, Sanice, Gozdnica, Witoszyna, Jamna i Włochów,

Okolice miejscowości Pliszka, Kępiny, Dobrosułów, Siedlisko, Rzeczyca,

Okolice miejscowości Drzewce Kolonia, Debrznica oraz Torzymie w stronę Zielonej Góry,

Okolice Rzeźnicy i Bogaczowa,

Okolice Będowa Nietkowic,

Okolice Zielonej Góry, Nowego i Starego Kisielina, Zielonej Góry Zawady, Zielonej Góry Krępy i Przytoku.

Ponadto nadleśnictwa:

Sulęcin,

Nowa Sól,

Lubniewice,

Trzciel,

Bytnica,

Głusko,

Skwierzyna,

Ośno Lubuskie,

Cybinka,

Karwin,

Bogdaniec,

Rzepin,

Smolarz,

Strzelce Krajeńskie.

Gdzie na grzyby – podkarpackie

Województwo podkarpackie obfituje w piękne tereny, gdzie dzika natura przyciąga mieszkańców oraz turystów. Podkarpacie to na pewno ci znane Bieszczady, więc jest to idealne miejsce na wyprawy grzybowe.

Najbardziej znane miejsca, które znają grzybiarze, to:

Okolice Kalwarii Pacławskiej,

Okolice Głogowa Małopolskiego,

Lasy w okolicach Brzózy Królewskiej.

By znaleźć swoje „własne” miejsca, gdzie będzie można zbierać grzyby, podpowiadamy, że wystarczy nieco oddalić się od miast w województwie podkarpackim. Polecamy zajrzeć do dąbrów, przeróżnych lasów czy zagajników. Z pewnością znajdziesz tam podgrzybki, borowiki czy kanie.

Gdzie na grzyby – mazowieckie

Gdzie wybrać się na grzyby w województwie mazowieckim? Okolice te są bogate w lasy, więc grzybiarze mają wiele ciekawych miejscówek do polecenia. Jednym z popularnych miejsc są okolice Kampinosu. Jednakże można zbierać tam grzyby tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Inne popularne miejsca, to:

Obrzeża Otwocka,

Puszcza Bolimowska,

Warszawa: Las Kabacki, Las Bielański, Stare Bemowo,

Maków Mazowiecki,

Celestynów,

Pomiechówek,

Rzeczyca,

Przy trasie na Wołomin,

Okolice Jabłonnej i Starej Miłosnej,

Okolice Wólki Radzymińskiej.

W województwie mazowieckim nietrudno o prawdziwki, koźlaki czy podgrzybki brunatne.

Gdzie na grzyby – pomorskie

Województwo pomorskie posiada świetne warunki dla grzybiarzy. Występują tam rydze, kurki czy prawdziwki. Tutaj wzrost grzybów zależy od sprzyjającej pogody, więc potrzebny jest odpowiedni poziom wilgoci.

Najlepszymi miejscami na grzybobranie w województwie pomorskim są:

Lasy pomiędzy obwodnicą miasta a Oliwą,

Okolice Jeziora Bieszkowickiego,

Jaśkowa Dolina,

Tereny leśne poza Trójmiastem,

Lasy w gminach: Damnica, Dębnica Kaszubska, Choczewo,

Lasy między Puckiem a Wejherowem.

Warto szukać więc kurek, podgrzybków lub prawdziwków, a nawet maślaków i borowików.

Gdzie na grzyby – wielkopolska

Zawodowi grzybiarze posiadają swoje sprawdzone miejsca w województwie wielkopolskim, gdzie udają się na grzybobranie. W lokalizacjach, które przedstawimy poniżej, spotkać możesz prawdziwki, borowiki czy maślaki. Takie okazy przyciągają nie tylko doświadczonych grzybiarzy, ale i początkujących, dlatego tak ważne jest, by znać te gatunki grzybów, które rzeczywiście nadają się do spożycia. Na grzybobranie najlepiej wybrać się w obszary zacienione, które są obfite we wszelaką roślinność.

Najbardziej polecane miejsca w Wielkopolsce to:

Puszcza Notecka,

Las w okolicach Lubienia, Chodzieży i Szamocina,

Las między Szczytnikami Duchownymi a Wolą Skorzecką,

Lasy Sucholeskie i Moraskie,

Nowy Tomyśl i okolice,

Lasy w Zębowie, Wąsowie, Dąbrowie Nowej i Dąbrowie,

Okolice Bukowca i Jastrzębska Starego.

Jak już wiesz, gdzie na grzyby w Wielkopolsce, to warto wiedzieć również, jakie gatunki tam występują. Zabierając ze sobą kosz wiklinowy oraz odpowiedni nożyk przygotuj się, że wrócić możesz z maślakami, koźlarzami, borowikami, kurkami czy kaniami.

Gdzie na grzyby – opolskie

Jeśli chodzi o województwo opolskie, poniżej znajduje się lista sprawdzonych miejsc, gdzie można wybrać się na grzyby:

Myślina,

Barzyna,

Szumirad,

Kielcza pod Zawdzkiem,

Popielów,

Zagwiździe,

Stara Kuźnia,

Okolice Namysłowa.

W powyższych lokalizacjach powinnaś znaleźć kanie lub pojedyncze okazy prawdziwków.

Gdzie na grzyby – lubelskie

Województwo lubelskie jest miejscem z dużą ilością nadleśnictw. Tak więc znalezienie odpowiedniego miejsca na grzybobranie jest dosyć łatwe. Jeśli szukasz podgrzybków, to z łatwością znajdziesz je w lasach mieszanych, sosnowych oraz liściastych. Rosną na podłożu wilgotnym. Jeśli natomiast chcesz zebrać borowiki, to miejscem ich występowania są okolice sosen i świerków. W lasach iglastych, a najczęściej pod modrzewiami napotkasz maślaki.

Zatem jeśli zadasz sobie pytanie „gdzie na grzyby?”, to w województwie lubelskim z pewnością znajdziesz je w poniższych miejscach:

Leśnictwo Orłów w Nadleśnictwie Krasnystaw,

Leśnictwo Namule w Nadleśnictwie Krasnystaw,

Leśnictwo Niemienice w Nadleśnictwie Krasnystaw,

Leśnictwo Matcze w Nadleśnictwie Strzelce,

Leśnictwo Stefanowice w Nadleśnictwie Strzelce,

Leśnictwo Smolnik w Nadleśnictwie Zwierzyniec,

Leśnictwo Debry w Nadleśnictwie Zwierzyniec,

Leśnictwo Podzamcze w Nadleśnictwie Zwierzyniec,

Leśnictwo Zielone w Nadleśnictwie Zwierzyniec,

Lasy w okolicach Ludmiłówki w powiecie kraśnickim,

Lasy w okolicach Pawłowa w powiecie chełmskim.

Lasy w okolicach Okuninki w powiecie włodawskim,

Lasy Kozłowieckie,

Lasy Janowskie.

Gdzie na grzyby – dolnośląskie

Gdy pogoda będzie odpowiednia, tzn. będzie spora wilgotność, warto wyruszyć na grzyby! Województwo dolnośląskie idealnie wpasowuje się w powyższy opis. Należy jednak dobrze rozeznać się, jakie grzyby tam rosną, przede wszystkim, gdzie je znaleźć oraz wziąć ze sobą odpowiednie akcesoria.

Sprawdzone miejsca zbioru grzybów w województwie dolnośląskim, które musisz odwiedzić, to:

Lasy w okolicy Milicza,

Lasy wokół Starego Węglińca,

Lasy w okolicach Kłodzka, Zgorzelca, Jeleniej Góry oraz Wałbrzycha,

Bory Dolnośląskie graniczące z województwem lubuskim.

Ponadto:

Nad brzegami zbiorników wodnych,

W lasach,

W parkach,

W dąbrowach.

Pamiętaj, że zawodowi grzybiarze mają większą wiedzę na temat miejsc idealnych pod względem występowania grzybów, lecz nie dzielą się oni nimi na lewo i prawo.

W województwie dolnośląskim nie trudno znaleźć:

Opieńki,

Kurki,

Borowiki,

Podgrzybki brunatne, czerwonawe i zajączek,

Maślaki,

Kanie,

Koźlarza babkę.

Gdzie na grzyby – zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim warto wybrać się po takie grzyby, jak podgrzybki, borowiki, maślaki, opieńki lub kanie. Możliwe jest, że prawdziwy wysyp grzybów pojawi się w połowie października. Województwo zachodniopomorskie sprzyja grzybiarzom, a najlepszym miejscem do zbierania grzybów to te, nieopodal Szczecina.

Zapoznaj się z innymi sprawdzonymi miejscami na grzybobranie w województwie zachodniopomorskim:

Lasy w okolicach Myślibórza, Pyrzyc oraz Choszczna,

Lasy w okolicach Zalesia, Bartoszewa oraz Dobieszczyna,

Puszcza Goleniowska,

Puszcza Wkrzańska,

Puszcza Bukowa.

Wybierając się na grzybobranie w województwie zachodniopomorskim należy pamiętać, że rośnie tam aż 250 gatunków grzybów, ale nie wszystkie nadają się do jedzenia. Warto zatem wybrać się tam z atlasem grzybów, by nie dokonać pomyłki. Z pewnością znajdziesz w wyznaczonych miejscach kurki, gołąbki jadalne (szczególnie czerwone, należące do grzybów kapeluszowych blaszkowych) oraz kanie.

Teoretycznie grzyby rosną przez cały rok, a nawet zimą, gdy nie ma mrozu ani śniegu. Jednakże każdy prawdziwy grzybiarz wie, że najlepszym sezonem na zbiór tego leśnego przysmaku jest połowa lata oraz jesień. Nie trzeba jednak trzymać się sztywnych reguł, a grzybobranie zacząć można już wiosną. Jest to możliwe, jednak tylko jeśli występowała sprzyjająca pogoda oraz pojawiały się ciepłe deszcze, ponieważ grzyby z większości składają się z wody.

Jeśli chodzi o występowanie konkretnych gatunków grzybów ze względu na ich występowanie, to w marcu oraz w kwietniu spotkać można smardze. Natomiast w czerwcu najczęściej występują kanie, podgrzybki oraz maślaki. Lipiec to czas koźlarzy, rydzów, borowików, za to we wrześniu zbierzesz pierwsze opieńki, a w listopadzie nawet gąski.

Konkretne gatunki grzybów rosną pod odpowiednimi drzewami. Często zatem zadajemy sobie pytanie, gdzie rosną grzyby? Poniżej wypisane są gatunki drzew oraz grzyby, które możesz pod nimi znaleźć:

pod grabem – znajdziesz koźlarza grabowego,

pod sosną – znajdziesz maślaka i rydza,

pod świerkiem – znajdziesz zajączka i podgrzybka,

pod modrzewiem – znajdziesz maślaka,

pod osiką – znajdziesz koźlarza czerwonego,

pod dębem – znajdziesz borowika żółtobrązowego i borowika szlachetnego,

pod bukiem – znajdziesz borowika żółtobrązowego i borowika usiatkowanego,

pod brzozą – znajdziesz koźlarza babkę i koźlarza pomarańczowożółtego.

Tak więc, jeśli zależy ci na tym, by znaleźć prawdziwki, kurki czy podgrzybki złotawe, to wybierz się do lasów bukowych. Natomiast w lasach sosnowych jest nadzieja, że znajdziesz gąski, podgrzybki, maślaki, prawdziwki oraz kurki.

