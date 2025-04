Długi weekend majowy to dla większości czas spokoju i relaksu. Jednak nie dla wszystkich! Już po "majówce" rozpoczynają się egzaminy maturalne, początek maja jest więc dla maturzystów ostatnią okazją, by powtórzyć materiał.

Reklama

Wielu z nich ogarnia stres, niektórzy nawet wpadają w panikę. Jak wykorzystać ostatnie dni, które zostały do matury?

Nauka przed maturą

Pamiętaj, że nawet bardzo intensywne, kilkudniowe "zakuwanie" bez chwili wytchnienia, nie gwarantuje ci sukcesu! Ogromnych zaległości nie da się nadrobić w trakcie majowego weekendu. Lepiej przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na relaks, aby zminimalizować przedmaturalny stres i być wypoczęta.

Jeśli będziesz próbowała w kilka dni przyswoić cały materiał, na maturze będziesz zestresowana i zmęczona, a wtedy najzwyczajniej w świecie ryzykujesz tym, że... wszystko może ci się pomylić.

Oczywiście, nie namawiamy również do całkowitej rezygnacji z nauki w majówkę. Liczy się tutaj metoda złotego środka! Czas przed egzaminami warto wykorzystać na gruntowną powtórkę materiału lub opanowanie tych zagadnień, które stanowią twój słaby punkt. W przedmaturalnej nauce raczej nie pomoże ci dziesięć różnych podręczników lub czytanie opracowań wszystkich lektur. Zbawienne może okazać się za to vademecum maturalne, które zawiera usystematyzowaną wiedzę.

Relaks przed maturą

Na maturze powinnaś być wypoczęta, aby jak najlepiej się skupić i skorzystać ze swojej wiedzy. Podczas majówki skorzystaj z pięknej pogody - idź na długi spacer, aby dotlenić organizm (to poprawia pracę mózgu!), uprawiaj ulubiony sport lub przynajmniej odpocznij w ogrodzie z dobrą książką (i wcale nie musi to być "Kordian" lub "Przedwiośnie").

Jeśli pogoda nie dopisze, poćwicz w domu lub na siłowni - wysiłek dobrze ci zrobi!

Nawet jeśli najlepszym relaksem jest dla ciebie imprezowanie do białego rana, podczas majówki lepiej sobie odpuść. Zarwana noc źle wpłynie na twoje skupienie i pracę całego organizmu.

Lepiej porządnie się wyspać!

Jak dobrze zdać maturę?

Może zabrzmi to banalnie, ale w stresie często o tym zapominamy - na maturze czytaj dokładnie każde polecenie. Nawet jeśli wydaje ci się, że dany rodzaj zadania znasz bardzo dobrze i doskonale wiesz, o co w nim chodzi - nie daj się zwieść pozorom.

Postaraj się nie wychodzić na długo przed czasem - możesz potem tego żałować! Lepiej pomyśleć dłużej i dać sobie czas na ewentualną zmianę odpowiedzi.

Na maturze czasem warto zaufać swojej intuicji. Jeśli jakąś odpowiedź instynktownie wybrałaś na samym początku, może wcale nie warto jej kilka razy poprawiać?

Polki.pl życzą powodzenia na maturze!

Reklama

Sprawdź inne porady maturalne:

Jak się ubrać na maturę?

Białe koszule wiosna-lato 2014 - moda na maturę

Dieta dla maturzystów